鄺紫珊：印度是最具投資價值新興市場之一

印度股市持續創歷史新高，當地第三季國內生產總值的增長率年增7.6%，大幅優於市場預期的6.8%，也預期未來可保持相對高的GDP增長率。由於印度獲MSCI提升指數權重，相信可有助資金流入，也可提升其經濟基本面，印度股市明年表現仍可期待。

在經濟及國際地位提升下，吸引國際資金持續流入，也帶動印度股市今年以來表現亮麗。有投資銀行統計，自2000年以來比較全球各市場，印度股市以美元計算平均年化投資回報率高達13%，遠高於整體新興市場的7%。另外，印度接近4成的股票複合年均成長率超過20%，在股市指數成份股中，五年內出現升幅超過10倍以上的股份比重更達54%，為全球最高，遠遠領先其他股市。

世界銀行、國際貨幣基金組織等機構皆看好印度經濟，從經濟成長角度而言，更給予未來兩年經濟正增長的展望，對後市持續看好。另外，印度總理莫迪所屬的印度人民黨在最近其中三個邦議會選舉獲得勝利，明顯優於原先預測的結果，這次印度人民黨在地方邦選舉大獲勝利，可以視為明年國會大選取得多數議席的預測指標，也體現民眾對當地經濟發展相當滿意，可有助印度股市持續朝正向發展及上揚。

疫情後，印度經濟增長快速，是唯一成長速度較疫情前更快的市場，國際貨幣基金組織預測，2022至2024年印度國內生產總值增長速度為6.3%，遠高於中國及美國。年初至今，投資於印度基金的表現均居冠，印度可以說是新興市場中最具投資價值的國家之一，投資者可考慮以定時定額作中長線的投資。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊