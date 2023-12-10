【星期一‧炒啲乜】聯儲局今年最後一次議息　恒指可守萬六關？

恒生指數上周再寫下去年11月以來低位，曾低見16,157點，分析認為股民對港股已出現信心危機，恒指年底前很可能仍要反覆尋底。另一方面，內地A股沽壓亦不輕，滬綜指上周再度跌破3,000點大關，反映投資者對內地早前推出的救市措施成效存疑，這無疑會增添港股見底反彈的難度。

本周市場焦點落在美國聯儲局議息會議上，投資者不僅預期今次息口繼續維持不變，更憧憬當局明年需要接連減息以避免經濟陷入衰退。會後聲明的措詞自然備受關注。同時，英倫銀行與歐洲央行亦會發布貨幣政策決定，市場均預計利率將保持不變。

數據方面，內地將公布上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資等重磅經濟數據；美國亦會公布消費物價指數(CPI)。如果大家對今周如何布局尚未有頭緒，不妨參考以下專家的財經分析及建議。

1、【鄺紫珊：印度是最具投資價值新興市場之一】

2、【葉尚志：恒指好淡分水線看16600點】

3、【郭家耀：聯想加快智能轉型惹憧憬】

4、【陳樂怡：環球避險資產需求未減】

5、【曜熊理財：港股明年勢續跑輸外圍】