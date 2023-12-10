11月商廈市場回穩　註冊宗數按月彈6.3%

美聯工商舖資料研究部發表報告指出，11月份商廈註冊宗數錄51宗，按月反彈約6.3%。分散業權甲廈租售價分別按月上升約1.0%及下跌約0.3%，但乙廈售價則有所反彈，按月回升約2.3%。

上月50大指標甲廈成交量錄1宗，矚目的成交包括有位於港島鰂魚涌華蘭路18號港島東中心高層多層樓面，涉及面積達29.6萬平方呎，成交金額約為54億元，買家為香港證監會。

租賃成交方面，上月啟德錄得一宗焦點商廈租務成交，有國際知名運動品牌以接近113萬元租入南豐集團旗下的AIRSIDE中層全層作為駐港辦公室，涉及面積達3.8萬平方呎。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥相信，近年來，多幢位於啟德的商業大廈相繼落成，而包括勞工處、工業貿易署、教育局等政府部門早已落戶該區，加上早前稅務局亦把大部分部門搬遷至啟德協調道5號的稅務中心，預料區內將可望繼續吸引公私營機構進駐。

位於觀塘敬業街，由偉華置業及投資者聯合發展的全新甲級商廈雲訊廣場近期開售。據了解，發展商會先向市場推售10層集中於中低層的樓面。隨着政府積極打造東九龍為本港第二個核心商業區，加上鄰近啟德區內的居住人口不斷增加，該行預料將持續吸引不少企業或就業人士滙聚於東九龍，而觀塘作為區內的核心地段將有望受惠。