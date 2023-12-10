11月工商舖買賣成交金額按月增2.8倍　創今年新高

本港經濟未見明朗，股票市場走勢反覆，資金尋出路，11月就錄得多宗大額交易，帶動工商舖買賣價量齊升。中原(工商舖)資料統計，上月市場共錄得約224宗買賣成交，按月回升約14.3%，成交金額更錄得約102.05億港元，創本年單月新高，較10月飆升約2.8倍。

潘續指，商舖市場表現同樣理想，11月錄得約66宗買賣個案，涉及總金額約24.13億元，按月分別上升約57.1%及約2.3倍。月内資深投資者積極沽貨套現，如資深投資者羅守輝持有的北角英皇道413至423號僑輝大廈地下、1至6樓部分，現址為新光戲院等，以約8億元易手，為月内最大宗商舖交易。

他分析，在加息陰霾下，買家入市信心難免受影響，加上近期股市走勢疲弱，令不少投資者採取保守態度，積極沽貨減磅，亦願意以大幅度調低價格的策略吸引買家承接，不少拉鋸多時的買賣亦得以落實成交，令11月工商舖物業交投氣氛轉活。隨著大額成交陸續出現，相信將有助激活工商舖市場，為低迷樓市注入活力，預料12月工商舖買賣交投會穩步上升。