11月工商舖買賣成交金額按月增2.8倍 創今年新高
2023年12月10日 20:17
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本港經濟未見明朗，股票市場走勢反覆，資金尋出路，11月就錄得多宗大額交易，帶動工商舖買賣價量齊升。中原(工商舖)資料統計，上月市場共錄得約224宗買賣成交，按月回升約14.3%，成交金額更錄得約102.05億港元，創本年單月新高，較10月飆升約2.8倍。
該公司董事總經理潘志明表示，11月工商舖買賣成交量與去年同期比較僅略少3宗 ，而上月成交金額則大升，按年亦漲約1.5倍。事實上，期間湧現多宗大手交易，包括工廈、商廈及商舖3個範疇，當中以商廈市場反彈力最強，如太古地產(01972)以約54億元沽出鰂港島東中心12層樓面，面積共約296,000方呎，暫成2020年後市場上錄得最大額的分層商廈買賣個案。
潘續指，商舖市場表現同樣理想，11月錄得約66宗買賣個案，涉及總金額約24.13億元，按月分別上升約57.1%及約2.3倍。月内資深投資者積極沽貨套現，如資深投資者羅守輝持有的北角英皇道413至423號僑輝大廈地下、1至6樓部分，現址為新光戲院等，以約8億元易手，為月内最大宗商舖交易。
工廈方面，上月成交量約132宗，按月微升約4宗，成交金額也按月上升約64%至約20.29億元。當中最大宗工廈成交為嘉里建設(00683)作價約10億元沽出粉嶺貨倉予華潤物流。
他分析，在加息陰霾下，買家入市信心難免受影響，加上近期股市走勢疲弱，令不少投資者採取保守態度，積極沽貨減磅，亦願意以大幅度調低價格的策略吸引買家承接，不少拉鋸多時的買賣亦得以落實成交，令11月工商舖物業交投氣氛轉活。隨著大額成交陸續出現，相信將有助激活工商舖市場，為低迷樓市注入活力，預料12月工商舖買賣交投會穩步上升。