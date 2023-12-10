只有香港脫軌？調查：未來2年主要市場樓價將繼續上漲

外媒調查顯示，今年主要經濟體國家城市的樓價均有所上漲，有別於市場年初之預期，即「即疫後樓價會從高位暴跌雙位數」。同時，調查預期未來兩年大部分主要市場的房地產價格仍將繼續上漲，但升幅會較3個月前之預測有所回落；主要受樓按利率高企，及缺乏「可承擔價格」的樓宇影響。

調查統計全球8大城市，有5個城市2024年樓價將上漲，2025年則將全數上漲，美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭、德國、杜拜的樓價，預估上漲1.3%到5%，印度的漲幅可能超過7%。外媒是次調查涵蓋超過100個房地產市場的策略師，受訪時間介於11月15日至12月4日。

雖然預期樓價升幅有所放緩，但調查中71%策略師都認為，對「上車族」購房的負擔將在未來一年有所減輕。房屋供應方面，雖然約60%策略師認為未來兩、三年內會有比較多可負擔的房屋出現，但只有11%認為能達到滿足市場需求的水準。

策略師調為，從建築成本及土地成本觀察，「要樓價降到大眾可負擔水準」是十分困難，預期房屋供應不足將是大部分發達國家家在5年內都無法紓解的問題。

調查指，美國今年樓價平均上漲2.7%，明年預估攀升1.8%；9月時的調查都是持平的。澳洲房價於今年1月築底，目前已收復2022年所有跌幅，調查顯示今年將上漲8%，明年可能再漲 5%。

新西蘭樓價明年預估上漲4%、2025年上漲5%；低於8 月調查時的5%和6%。德國和英國明年房價預料分別下跌2.8%和 2%，但2025年可能都會回升2至3%。加拿大房市一度火熱，疫情期間暴漲50%，但明年預料將停滯，到2025年才可能再上漲3.3%。

印度方面，在高收入者需求的帶動下，今年和明年房價漲幅可能達到6.8%，比消費者物價的增速還快。