【向世界錢進】勞動人口躺平　英擬收緊福利「逼」返工

發達經濟體普遍提供完備的社會福利制度，以保障國民基本生活需求。然而，隨着大部分國家面對日益加劇的財政負擔，政府亦無可避免要因時制宜檢討福利措施。英國政府近日提出改革當地福利制度的計劃，包括擬規定身體狀況適合工作的人，領取福利6個月後仍不找或拒絕工作，福利將會被終止。

英國財政大臣侯俊偉上月公布，英國政府將撥出25億英鎊(約245億港元)資金，幫助領取福利的人重返工作崗位，期望可以幫助超過100萬人重新找到工作，同時減少依賴納稅人勤奮工作而自己卻無所事事的人。

一般而言，符合資格領取福利的人包括有長期健康問題的人、殘疾和長期失業人士。英國就業及退休金事務部表示，如果領取福利的人沒有按照當地就業中心的要求去做，領取失業福利的時間將不會超過18個月。對於只領取通用信貸（Universal Credit）福利的人，領取6個月後，如果他們拒絕跟就業中心的工作人員合作，或者拒絕接受安排給他們的工作機會，福利亦會被停止。

當局計劃每年幫助10萬人跟現正招聘僱員的公司進行配對，並將對通過這個辦法找到工作的人提供支持。政府亦會幫助有嚴重精神疾病的人找工作，並且會在他們找到工作後繼續提供精神健康的支持。

同時，通用信貸服務部門會幫助失業人士尋找工作，而輔導人員可以追蹤領取福利的人參加工作面試和就業市場的情況，讓他們更好地了解這些人找工作的活躍程度。

促使英國政府考慮收緊福利政策的原因，或可從數據中找到答案。在2019年之前的20年內，英國適齡勞動人口中既不工作也不找工作的比例是所有富裕國家中最低的，但自2020年以來，上述數字在富裕國家中平均下降0.4個百分點，唯獨英國上升0.5個百分點，反映近3年愈來愈多英國人不工作。

分析指這與英國對福利制度的取態轉變有關。原本英國政府自2010年以來，逐漸提高申請人獲得喪失工作能力福利的難度，藉以減低出現欺詐的機會，以及把經濟不活躍率保持在較低水平。不過，其副作用是一些真正有需要的人被錯誤地拒之門外。隨着2019年發生數宗判定適合勞動、卻不幸致死的案例後，英國政府改變做法，鬆綁福利申請的審查嚴格程度。單單在2019至2020財年，超過80%的福利申請成功獲得批核，遠高於10年前的35%。

此外，原本舊制度鼓勵那些暫時喪失工作能力的人，康復後重新工作方面做得較好，但新規定大幅提高聲稱永久喪失行為能力者的相對福利。那些被認為永遠無法重返工作崗位的人，得到的補貼是那些預計有一天會重返工作崗位的人的兩倍。這給人們強烈的動機去誇大他們的疾病，並且不再積極尋找工作。

這亦難免令英國政策制訂者近日要重新審視和調整社會保障體系，務求在避免懲罰真正生病的人的同時，可以鼓勵那些有工作能力的人重回職場，因即使是兼職工作，也可以為經濟帶來貢獻。