內地業主來港賣貨　荃灣中心兩房減至308萬沽

內地業主近期都急出貨，見有「實客」出價，即預訂最早直通巴由廣州來港簽約，減價27萬元，以308萬元沽出荃灣中心兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀表示，鰂魚涌太古城12月錄約4宗買賣，包括天山閣低層B室，實用面積約689方呎，屬三房設計，剛以830萬元沽出，呎價約12,046元。

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九龍區

●中原余考成指，荔枝角美孚新邨本周末錄得1宗買賣，單位為6期蘭秀道19號中層B室，實用面積約563方呎，三房間隔，上月初放盤，叫價650萬元，放盤一個多月，勁減140萬元或約22%，以510萬元沽出，呎價約9,059元。

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新界區

●中原余仲平稱，荃灣中心18座中層F室，實用面積約329方呎，兩房間隔，附裝修，叫價335萬元，減價27萬元，以308萬元成交，呎價約9,362元，原業主為內地客，上網預訂最早直通巴由廣州來港簽約，持貨約11年帳面獲利133萬元。

●盛世置業陳敬珍指，大圍恒峰花園3座高層D室，實用面積約640方呎，曾叫價760萬元放售，減價90萬元，以670萬元成交，呎價約10,469元，原業主於1997年9月以525萬元購入，帳面獲利約

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑B座中層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，放盤兩星期，已補價自由市場成交價798萬元，呎價約12,277元，單位約8年帳面只升值約10%。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田碧濤花園2期都美閣低層C室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔，望海景，放盤4個月，開價1,150萬元，終以1,025萬元成交，呎價約9,160元。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳中心7座中層A室，實用面積約545方呎，三房間隔，成交價820萬元，呎價約15,046元，原業主2008年以150萬元，約15年帳面賺670萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園第2座中層D室，實用面積約676方呎，兩房連儲物室間隔，望內園池景，以820萬元成交，呎價約12,130元，原業主於2016年5月以888萬元購入，持貨約7年帳面虧蝕68萬元。

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