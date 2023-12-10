天水圍新盤帶動 首10日已超越上月水平
2023年12月10日 22:03
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天水圍新盤次輪銷情帶動下，周六及周日(9日,10日)暫錄得約327宗新盤成交，雖然按周回落約10%，但12月首10日累計已錄得逾740宗，超過11月全月所錄約543宗。
●天榮站YOHO WEST加推273伙 51伙加價
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，次輪售出305伙。新地副董事總經理雷霆表示，項目兩輪累售逾640伙，套現逾33億元，機會本周末作第三輪銷售。新地代理總經理胡致遠稱，項目已加推價單5號，涉及273伙，折實平均呎價約12,706元。同時，項目再次修訂價單1號及2號，將51個單位加價約0.5%至3.5%，當中31伙三房戶屬第2次加價，個別單位經兩次加價後，較首推時高出5.5%。
●西半山大學閣四房戶7,398萬元沽
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(10日)以招標形式售出第2座9樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,398萬元 ，呎價約46,705元。據悉，買家為本地專業人士，購入單位作自住用途。華懋集團鎖售總監封海倫表示，項目持續連續錄得成交，繼上周沽出一個單位後，今天再錄成交。全盤合共售出28伙，套現約24億元。
●九龍站凱旋門最後1伙售逾2.19億元
新鴻基地產(00016)旗下有約18年樓齡的九龍站凱旋門於周日(10日)售出全盤最後1伙。新地副董事總經理雷霆表示，上述為觀星閣77至79樓B室「天際獨立屋」，屬複式連天台戶，實用面積2,682方呎，設1,265平台，連同1個車位以逾2.19億元售出，呎價82,000元。
●黃竹坑站晉環兩日沽兩伙
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周六及周日共錄兩宗成交，共涉2,383.5萬元。包括新近以1,703.1萬元重新售出連平台特色戶，為2A座5樓D室，實用面積571方呎兩房，連416方呎平台，呎價約29,827元。該單位原本於2021年5月以2,161.9萬元沽出，當時呎價約37,862元，期後在本月初終止交易後，現時重新沽出，但做價已較兩年半前平458.8萬元或約21%。
●土瓜灣明雋一房呎價約24,700元
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周日(10日)錄得19樓B室的成交，單位實用面積259方呎一房，可遠眺啟德郵輪碼頭及體育園一帶開揚海景，成交價約639.7萬元，呎價約24,700元。據悉，買家來自西區。發展商指，自從減辣措施推出後，項目現樓的參觀人數大增。
●啟德維港1號兩房826.9萬元成交
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周六(9日)沽出2A座8樓C室，實用面積440方呎，兩房間隔，以826.9萬元成交，呎價約18,793元。
●屯門掃管笏凱和山一房410萬元沽
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周日(10日)錄得第5座17樓B室的成交，單位實用面積370方呎，一房間隔，成交價410.5萬元，呎價約11,095元，買家以建築期付款計劃入市。
●油塘親海駅周末舉行聖誕樹擺設工作坊
長實集團(01113)旗下油塘親海駅一連兩日於尖沙咀港景匯商場的售樓處舉行「聖誕親蜜工作坊」。長江實業營業經理陳詠慈表示，上述工作坊聘請專業導師現場教授準買家利用新鮮聖誕松製作獨一無二的聖誕樹擺設。親海駅僅餘最後10伙3房1套連儲物房，全數均可享維港景致。
●將軍澳海茵莊園開放式戶售397萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，最新錄得1座26樓B6室的成交，單位實用面積215方呎，開放式間隔，成交價397萬元，呎價約18,465元。
●長沙灣佳悅開放式戶交易告吹
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，新近錄得交易告吹，涉及單位為15樓E單位，實用面積212方呎，屬開放式間隔，於本月2日以446.78萬元沽出，呎價21,075元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。