天水圍新盤帶動　首10日已超越上月水平

天水圍新盤次輪銷情帶動下，周六及周日(9日,10日)暫錄得約327宗新盤成交，雖然按周回落約10%，但12月首10日累計已錄得逾740宗，超過11月全月所錄約543宗。

●天榮站YOHO WEST加推273伙 51伙加價

●西半山大學閣四房戶7,398萬元沽

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(10日)以招標形式售出第2座9樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,398萬元 ，呎價約46,705元。據悉，買家為本地專業人士，購入單位作自住用途。華懋集團鎖售總監封海倫表示，項目持續連續錄得成交，繼上周沽出一個單位後，今天再錄成交。全盤合共售出28伙，套現約24億元。

●九龍站凱旋門最後1伙售逾2.19億元

●黃竹坑站晉環兩日沽兩伙

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周六及周日共錄兩宗成交，共涉2,383.5萬元。包括新近以1,703.1萬元重新售出連平台特色戶，為2A座5樓D室，實用面積571方呎兩房，連416方呎平台，呎價約29,827元。該單位原本於2021年5月以2,161.9萬元沽出，當時呎價約37,862元，期後在本月初終止交易後，現時重新沽出，但做價已較兩年半前平458.8萬元或約21%。

●土瓜灣明雋一房呎價約24,700元

●啟德維港1號兩房826.9萬元成交

●屯門掃管笏凱和山一房410萬元沽

●油塘親海駅周末舉行聖誕樹擺設工作坊

●將軍澳海茵莊園開放式戶售397萬元

●長沙灣佳悅開放式戶交易告吹