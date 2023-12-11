周樂樂：政策落地仍需等待　關注科技創新機會

過去一周，滬深兩市大幅回調，主要指數悉數下跌，其中，上證指數、深證成指分別降2.05%與1.71%。申萬一級產業來看，3上升28下跌，其中，只有三個產業上升，分別為傳媒（+1.80%）、通訊（+0.82%）與農林牧漁（+0.18%），跌幅前三位為美容護理（-3.28%）、環保（-2.72%）與石油石化（-1.98%）。技術數據顯示，A股下跌有支撐、上行缺乏動能的特徵仍延續，科技股持續回溫或為新一輪成長動力。

國內市場方面，日前易會滿就如何落實中央金融工作會議的相關部署答記者問，給出指引稱後續為實現「金融強國」目標，金融業的整體政治性與民主性均有望進一步提升。中共中央政治局12月8日召開會議，本次會議內容大致符合市場預期，延續「穩中求進」的總基調，新增「以進促穩、先立後破」的新觀點，並強調稱來年要「加大宏觀調控力度」，指向2024年更加重視穩增長的同時亦謀求高品質發展。筆者預期財政寬鬆與加槓桿是2024年最重要的政策主線，後需關注即將召開的中央經濟工作會議所釋放的政策訊號。財政部周中就穆迪下調我國主權信用評級展望做出回應，強調我國仍有高品質發展的基礎和政策實施的空間。筆者認為，國際貨幣基金組織預計今年中國對全球經濟成長的貢獻率超過30%，雖然近期進一步寬鬆的政策並沒有落地，但國內長期向好的基本面沒有改變，未來仍將是全球經濟成長的重要引擎。

外圍市場，美國最新11月非農就業人口增加19.9萬人，高於預期，強勁就業數據使得市場預期聯準會首次降息將延後至明年5月；同時油價持續回落，在海外經濟邊際放緩、需求回落的背景下，原油價格預計仍會在短期波動下滑，通脹預期持續降溫。筆者認為目前可見降息預期已多在資產價格中反應，美債殖利率回落與人民幣匯率持續修復可望減輕國內資產估值的壓力。

綜合來說，目前市場氣氛過於悲觀，持續關注市場結構性行情。策略上，預計明年加大金融支持科技創新力道可望成為工作重點，相關金融政策或將更多落地，為科技型小微企業、民營科技型企業做大做強提供支持。持續關注科技創新帶來投資機會，中美關係緩和，半導體價格供應過剩價格下跌，有利於中下游消費電子、機器人產業鏈、智慧駕駛電動車產業鏈、人工智慧產業鏈等科技創新產業發展。

勝利證券副首席運營官 周樂樂