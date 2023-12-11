【專訪】凱基：降息難解結構問題　中港股恐衰多3年

不論中國自身的債務問題或者地緣政治局勢緊張，都讓許多投資者對投資中國望而卻步，當香港也被戲稱為「國際金融中心遺址」時，遭資本市場棄如敝履的中港股票何去何從？凱基投顧董事長朱晏民接受《東網》專訪時表示，明年為數不多的好消息乃美國聯儲局可能在年中開始減息，屆時或為中國當局留出更多施展貨幣政策的空間，可是中國所面臨的結構性問題，並不能單靠降息解決，更坦言即使市場已差不多屆底部，未來3年內都看不到可以驅動市場有明顯反彈的力量。

朱晏民坦言，中港股票的估值確實便宜，留意到有客戶開始關注中國並試圖「撈底」，畢竟中美元首上月會面前釋出了兩國關係「至少已觸底」的信號，惟他自言未有感到興奮，因為他還未看到推動基本面好轉的因素，即使市場差不多見底。

截至上周五，相比起納指、日股、台股年內分別進帳38.67%、25.63%、23.22%的升幅，恒指以近年內低位的16,334點收市，年內累計下瀉18.92%，滬深300指數亦累瀉12.56%，兩者一同跑輸全球主要股市。

朱表示，中國如今面臨很多結構性問題，以往房地產及地方政府的槓桿過高及投資過度，目前還沒取得明顯進展，而最麻煩的是民眾及企業的信心不足。然而，他認為當局目前「沒有甚麼可以做的」，只能從「防風險」着手，因為額外刺激只會讓過去的結構性問題更嚴重，又謂本來中國能夠透過貨幣政策來支持經濟，可是今年美國加息，限制了中國放鬆貨幣政策的空間。

實際上，上周中央政治局開會部署明年的經濟工作，會議的官方報道與去年差別不大，主要是「切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢」，但報道多了「強化宏觀政策逆周期和跨周期調節」一語。

港股即將迎來第4年下跌，朱表示，一旦美國明年降息，屆時外部環境會有所改善，港股不會立即「V」形反彈，可是美元走弱依然帶來一些較好的機會，看好汽車、民生必需品以及跨境電商。

不過，他坦言，這種反彈只是周期性，而不是一種結構性趨勢，更謂未來3年內，看不到那種可以驅動整個市場向上的力量，「...香港這邊，錢還是持續往外跑，中國的基本面好像也看不到甚麼曙光」。

同系凱基亞洲之前給予恒生指數明年目標價19,260點，較上周五收市價高約18%，預測市盈率9.3倍；惟同時警告最差有機會見14,500點，相當於7.3倍市盈率。