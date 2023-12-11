【美股展望】凱基：美股明年3月後或現調整　末季迎反彈

凱基投顧董事長朱晏民明言，看好美股升浪可維持至明年第一季，惟市場過早計入了美國聯儲局降息的因素，對於美國經濟下滑的幅度亦過於樂觀，相信在明年第二至第三季將有所反映。

美國經濟最終陷入衰退還是成功「軟着陸」仍有待揭曉，朱氏認為，就算美國經濟陷衰退，也只是輕微下跌不到1%，相信這不會扭轉股市的趨勢，「最多就只是一個調整而已」。他預期，美股明年第三季見底後，屆時又會開始迎來反彈。他又補充，目前宜部署大型股，小型股在聯儲局降息以後才有真正表現的機會。

美股今年能維持強勁增長，人工智能（AI）的熱潮功不可沒。截至上周五，羅素3000成長股指數累計增長35.29%，遠遠跑贏羅素3000價值股指數的4.13%回報。朱晏民相信，成長股有望繼續跑贏，並維持看好AI股。

他續表示，明年下半年將迎來新一輪的換機潮，有見科技巨頭如微軟計劃趁機把AI功能導入終端裝置，以刺激用戶更換手機、個人電腦（PC），預期AI升浪將由今年的雲端及伺服器，擴至手機裝置等領域。這一股熱潮，亦預估帶挈雲集手機及PC供應鏈的台股未來兩年盈利增長達兩成以上。

另一樣備受市場關注的，乃今年美國10年期國債孳息率一度攀升至5厘，當無風險利率達到2007年以來最高水平時，投資者還需要買股票嗎？

朱表示，聯儲局明年最終都會降息，只是時間問題，建議投資者配置債券。目前乃買入長短債的時機，惟隨着邁向降息，投資者宜在第二季配置更多長債，以捕捉利率掉頭回落時債價反彈的機會。

不過，隨着近日孳息率回落，投資者開始在意美國長期財政問題，他坦言對債券的看法沒有過去兩個月時那般樂觀，而且過去每當債券孳息率超過股息率時，股票市場不見得不好。加上息口往後難以回到以往的超低水平，孳息率可能3厘已經降不下去，「（買債券）肉沒有大家想像中那麼多」。