港股黑期低水30點　日股飆近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.98；港匯見7.8098；離岸人民幣(CNH)報7.1862；美元兌日圓處145.28；歐元報1.0771，英鎊報1.2556。現貨金價處2,006美元。布油報76.16美元，紐油報71.46美元。比特幣企43,742美元。道指期貨升27點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約30點。

●道指上周五(8日)收報36,247點，升130點或0.36%；標指收報4,604點，升18點或0.41%；納指收報14,403點，升63點或0.45%。標指與納指齊創去年初以來收市新高。

●英國富時100指數收報7,554點，升40點或0.54%；德國DAX指數收報16,759點，升130點或0.78%；法國CAC指數收報7,526點，升98點或1.32%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,326點，跌18點或0.12%。

●12月夜期期指收市報17,108點，升70點，高水115點。

●紐約期油收報每桶71.23美元，升1.89美元或2.73%，全周累跌3.8%；倫敦布蘭特期油收報每桶75.84美元，升1.79美元或2.42%，全周累跌近3.9%。

●紐約期金收報每安士2,014.5美元，跌31.9美元或1.56%。

●日本股市早段飆逾600點，升幅近2%，南韓及澳洲股市向好。

●日本第四季BSI大型製造業信心指數升至5.7。

●內地11月CPI按年跌0.5%遜預期，豬肉價格降逾3成。

●美國11月新增非農職位勝預期，失業率意外跌至3.7%。

●美12月密歇根大學消費情緒指數初值69.4，遠勝預期。

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