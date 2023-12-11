新加坡商業地產交易量追貼香港　年內增至近百宗

外媒報道，受益於財富避風港地位，新加坡的房地產交易正逐漸逼近香港的領先地位，反觀香港的銷售卻日漸走下坡。

根據MSCI Real Assets數據，年初至今，香港共有107宗以實體為基礎的商業房地產買賣交易，涉及領域包括寫字樓、住宅及酒店，新加坡則有96宗。與2021年相比，香港的交易宗數下降62%。雖然新加坡借貸成本高企，但仍基本保持增長勢頭。數據包括金額達1,000萬美元(約7,800萬港元)以上的成交。

相關交易有所變化，反映財富及人才的湧入推動新加坡發展，從而帶動當地寫字樓的強勁需求、樓價上揚以及租金飆升。相比之下，香港由於多年來受累疫情限制、中國經濟困難及地緣政治緊張局勢加劇，樓市方面，尤其是寫字樓市場長期低迷。

世邦魏理仕亞太區研究主管Henry Chin表示，「投資者繼續以目前的價格將資金投入到新加坡商業地產。」他指，談到香港時，投資者變得謹慎，主要是因為目前供需不平衡，以及對中國經濟復甦的擔憂。

兩個城市樓市前景有一個共通點，就是在利率上升的情況下，融資環境充滿挑戰。衡量物業回報率的指標之一資本化率(Capitalization Rates)仍低於借貸成本。根據世邦魏理仕的最新數據，目前香港甲級寫字樓的資本化率徘徊在2.8%，新加坡則為3.75%。在收益率緊張及借貸成本高昂的情況下，投資者正尋求增加資產的價值或投資於其他回報率更高的行業。