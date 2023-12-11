【高盛推介】比亞迪續偏軟 失守210元水平
2023年12月11日 10:13
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)上周五(8日)守穩在210港元水平收市，跌約1%，今(11日)早繼續下跌，最低見204.4元。現報204.6元，跌約2.9%。據中國乘聯會數據顯示，11月新能源乘用車生產達到98.9萬輛，按年增長37.3%，乘聯會亦料明年新能源乘用車批發達到1,100萬輛，按年增長22%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於近日獲資金轉向吸納，上周四(7日)及上周五共錄得約280萬元資金流入。淡倉於上周四錄得約50萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
比迪購(21435)，行使價250元，2024年6月25日到期，實際槓桿6.6倍，最貼價的中年期證。
比迪牛(61205)，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率23.9倍，近牛。
比迪牛(56554)，收回價140元，行使價136元，換股比率500，槓桿比率2.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽(16513)，行使價180.7元，2024年3月19日到期，實際槓桿7.2倍，低面值、高槓桿。
比迪沽(21115)，行使價211.8元，2024年7月16日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
比迪熊(51594)，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
吉利汽車及長汽認股證條款：
吉利購(21563)，行使價10.7元，2024年9月6日到期，實際槓桿6倍。
長汽購(17904)，行使價10.3元，2024年2月21日到期，實際槓桿6.8倍。
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