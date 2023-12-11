大型屋苑估價9成跌　有港島樓連續8個月遭調低

政府為樓市減辣，未為樓市帶來提振作用，銀行估價繼續下挫。20個大型二手屋苑單位，過去一個月佔約九成估價下跌，並以沙田中心單位跌約7%最慘，而鰂魚太古城更連挫8個月，累跌逾兩成。

據個別大型銀行網上數據資料，東網統計的上述大型二手樓盤，佔多達18個估價被調低，整批單位佔15個，即約75%，跌穿2019年4月有統計以來新低。包括上述的沙田中心，屋苑佳寧大廈低層戶，實用面積約301方呎，網上估價由上月初約445萬港元，大減約31萬元，跌至約414萬元的有紀錄新低。

其次為不時錄得蝕讓的荔枝角美孚新邨，為上月估價跌幅最大市區屋苑。項目3期百老匯街68號高層單位，實用面積約863方呎，最新估價約918萬元，較對上一個月明顯減少約53萬元，跌幅約5.5%，於是過去5個月均錄跌幅，並為連續第2個月創有紀錄低位。

另一個估價按月跌幅超過5%的為將軍澳蔚藍灣畔，該盤5座中層單位，實用面積約507方呎，本月初估價報約694萬元，亦為逾4年半最低，相比上月減少約38萬元或約5.2%。

至於紅磡黃埔花園及東涌映灣園，也分別有單位估價按月回落約4.3%及約3.9%，其他下挫的屋苑跌幅較為溫和。太古城順安閣低層戶，估價按月跌約2%至約770萬元，惟已連挫8個月，屬跌浪最長項目，累挫約218萬元，減幅約22.1%。

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，雖然樓價仍錄跌幅，但政府減辣後市場氣氛已有好轉，受惠專才買家活躍，樓價約1,000萬元的中價住宅不乏承接。隨着息口見頂及經濟穩步復甦，看好明年樓市表現，惟預計上半年仍較為反覆，相信下半年才會逐步回升。