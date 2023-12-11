中金今年10大預測幾全錯　遭網友串爆

外媒日前報道，中國最大投資銀行中金公司(CICC)對今年的10大預測幾乎全錯，網友議論紛紛。中金今年初發布的10大展望預測如下：

1、美國衰退壓力加大，中國有望在今年實現全球率先復甦。

2、A股和港股今年有望實現明顯正收益，港股階段性跑贏A股。

3、疫後伴隨需求修復，內地通脹或面臨階段性壓力。

4、中國貨幣寬鬆勢減，利率中樞上行，大類資產股強於債。

5、地產銷售面積回升並轉為正增長，樓價局部面臨上行壓力。

6、美國衰退和主動去庫存周期下，中國出口或仍有壓力。

7、疫情影響逐漸淡出，泛消費行業是今年重要超額收益領域。

8、互聯網和醫藥行業有望在今年迎來反轉。

9、A股和港股資金面整體好轉，海外資金逐步回流。

10、美元趨勢性拐點或待下半年，人民幣震盪走強。

有網友發文指，這10大預測中，第1條就超錯，美國經濟不但沒有衰退，而且還強勁增長。事實上，今年首3季中國實質國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，美國增長7.9%。中國連續第2年GDP增速低於美國，使得中美GDP差距，從2021年的24.7%，擴大至35.8%。

第2條預測也錯，滬綜指已跌穿3,000點大關，年初至今跌逾8%，香港恒生指數累跌逾17%；，美國道指突破36,000點，今年累漲約8%。

網友指，很多人表示美國通脹及一直加息會導致美國崩潰。不過現在很多人開始問，為甚麼美國一直加息，經濟沒有出現甚麼問題，反而強勁復甦？當中有幾項原因。

疫情後政府大規模發放現金補貼，讓民眾累積大量儲蓄得以消費；美國聯儲局在疫情爆發後，迅速將利率降趨近於零水平，使民眾得以在2020至2022年期間的房屋貸款壓力減輕，與中國緩慢減息極為不同。

另一方面，不像中國，美國不以房地產為經濟核心，美國企業持續增加高科技創新投入，政府部門大力補貼，以科學創新提升社會活力，以多產業，高科技投資帶動社會發展；去年美國人均GDP已達7.6萬美元，有利於拉動內需及緩衝外部經濟壓力。中國國家統計局數據顯示，去年中國人均GDP為85,698元人民幣。