香港豪宅樓價今年料上升0.5%　跑贏新加坡

萊坊全球研究網路周一(11日)公布的報告指出，上調未來全球豪宅樓價的預測，預計平均升幅將由2023年的約2.4%，上升至2024年的約2.5%，其中，香港將溫和上漲約0.5%，而新加坡則料跌約0.5%。

上述的《萊坊全球豪住宅預測》報告，追蹤的25個豪宅市場中，海外買家佔總豪宅銷售的27%，而根據該公司的研究網路，以現金支付的豪宅買家比例，由過去6個月佔約46%，上升至現時的約52%。

該公司董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，高息環境下，本港在未來6至9個月內將繼續令豪宅交易維持在低水平，並同時拖慢樓價回升的速度。另一方面，在整體市場情緒疲弱的情況下，政府對各項印花稅的調整可為樓市帶來一些好消息，故預計2024年本港豪宅樓價將保持相對穩定。

該報告顯示，2023年杜拜的豪宅樓價在預測中領先，預計增長約14%，至於在2024年，則由奧克蘭居首位，預期其豪宅樓價按年漲約10%。由於豪宅買家因許多不利因素而減緩入市，不過，很多城市的豪宅供應受到限制，故市況仍趨樂觀。至於選舉是2024年豪宅市場面臨的最大的潛在風險，惟放寬稅收和房地產監管則為最大的機遇。