道期跌31點 比特幣挫近4% 油價微升
2023年12月11日 16:35
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美匯指數報103.695；港匯見7.8073；離岸人民幣(CNH)報7.1921；美元兌日圓報146.05；歐元處1.0767；英鎊報1.2559。金價報1,996.86美元。油價微升，布油報76.04美元，紐油處71.39美元。比特幣跌近4%至42,075美元。道指期貨跌31點。
●恒生指數全日收報16,201點，跌132點或0.8%，主板成交超過987億港元。李寧急挫逾14%，京東跌逾6%。https://reurl.cc/RyAN8e
-再有會計師行料本港今年新股集資排名五強不入。
-會計師行料港明年新股集資1000億。
-花旗建議港府開徵離境稅填補庫房收入。
-傳港交所考慮延長歐冠昇合約1年。
-京東集團股價挫，劉強東認管理不善 惟拒絕躺平。
-首家南韓證券公司進軍香港認股證市場。
-李寧購北角物業，曾挫16%見3年半低 大行睇淡股價。
●A股三大指數集體低開，均一度跌逾1%，不過後來由跌轉升。滬綜指全日收報2,991點，升21點或0.74%，直逼三千關。https://reurl.cc/9RMlyn
內地經濟：
●中汽協：11月汽車產銷俱升逾兩成，全年有望創新高。
●中金今年10大預測幾全錯，遭網友串爆。
●美銀：外資上季自中國撤出936億，首現淨流出。
●花旗：今年中國經濟料增5.3%，明年上半年降準。
香港經濟：
●香港豪宅樓價今年料上升0.5%，跑贏新加坡。
●新加坡商業地產交易量追貼香港，年內增至近百宗。
外地經濟：
●傳日央行本月無意結束負利率，YEN跌破146水平。
●岸田文雄擬撤換安倍派所有閣僚，或利日央行結束負利率。
加密貨幣：
●高台跳水！比特幣挫逾4%，一度失守4.1萬美元。
企業消息：
●抗衡中國貨！歐洲兩大車廠聯手生產廉價電動車。
●全球奢侈品市場陷寒冬，Chanel警告明年更艱難...
●全球最大車用零件供應商傳大裁員，擬德國減1500人。
●TikTok印尼電商業務重新開業，但要接受苛刻條件...
●黃仁勳首度訪問越南，英偉達擬當地建晶片中心。
●急起直追！樂天擬未來2個月推自家AI大型語言模型。
●梅西百貨獲投資者提洽購，涉資452億元。
●華為首家海外工廠落戶法國，料2025年底投產，投資16億。