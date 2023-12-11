葵涌工廈單位購入1年即蝕讓　呎價創近3年低

葵涌細價工廈單位錄蝕讓成交。中原(工商舖)工商部馬健邦透露，葵涌梨木道73號海暉中心13樓02室，面積約1,370方呎，剛以約452.1萬港元連租約易手，成交呎價約3,300元，呎價創項目近3年新低。物業僅約一年帳面貶值約1.3%。

該單位以連租約形式交易，目前月租約1.5萬元，租約期至2024年11月，租金回報率近4厘。馬續稱，新買家在區內物色單位一段時間，因有感單位呎價較市價為低，故即使連租約也作考慮，打算購入待租期屆滿後作自用。據資料顯示，海暉中心對上一宗低價成交為中層04室，面積約1,278方呎，於2021年2月以約413萬元售出，呎價約3,231元。剛易手單位原業主於2022年12月以約458萬元購入，今次因有意重整物業組合，故僅持貨約一年即易手，帳面蝕讓約5.9萬元。

近期葵涌區成交價500萬元以下的細價工廈物業交投高企，佔區內工廈成交約七成。據該行資料顯示，該區截至12月11日的第四季，整體工廈成交錄得約58宗，當中上述細價工廈單位成交佔約40宗，反映該類價單位仍然是區內工廈入市首選，加上近年創業氛圍濃厚，小型工廈工作室的需求有增無減，相信區内小額工廈交易會越見熾熱。