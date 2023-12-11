調查：銀行CEO列搶人才為首要任務　最大增長風險係...

畢馬威發表《畢馬威2023年銀行業首席執行官展望》指出，在人力資源緊張的環境下，大多數銀行都意識到提供優質客戶服務的關鍵在於僱員，因此銀行業行政總裁(CEO)今年皆將吸引及挽留優秀人才的任務置於首位，從而實現增長目標。

問及未來3年的首要營運任務時，近三成CEO（29%）強調員工價值主張是吸引和留住人才的重要手段。儘管CEO對改善客戶體驗和實現有機增長的承諾保持相對穩定（11%），但其對加速公司數碼轉型的關注度下降9個百分點，反映全球銀行已持續推動數碼轉型10年，且大部分已取得相當進展。

提到最可能影響銀行業務增長的風險因素時，大多數CEO回答生活成本（79%），並將顛覆性科技（76%）、監管要求（74%）、人才（74%）和網絡犯罪（71%）視為關鍵風險。

為自身及客戶靈活應變並蓬勃發展，銀行將需要大規模投資ESG、數碼科技和人工智能等領域。63%的CEO表示已將ESG策略完全融入業務當中，從而為企業創造價值，並認為ESG策略將對建立客戶關係（29%）、進行資本配置、建立合作關係和制定併購策略（20%）以及提升財務表現（17%）的影響重大。

畢馬威中國香港銀行業高級合伙人馬紹輝表示，如今大多數持份者都期望企業將ESG策略融入商業模式，故銀行業CEO十分注重透過投資實現ESG和淨零排放承諾，尤其是在氣候變化和多元共融兩個領域。不少銀行業CEO更致力超愈基本監管要求，以追求長遠回報。

各行各業的企業領袖都大舉投資顛覆性科技，銀行業CEO亦不例外。73%的銀行業CEO認為，即使在不確定的經濟環境下，生成式人工智能仍是企業最關鍵的投資機會。他們認為應用生成式人工智能的最大裨益，包括增加盈利能力、更有效的詐騙偵測和網絡攻擊應對能力，以及新產品和市場機會。不過，逾半受訪者（55%）指出，科技能力、人工智能技能以及實施成本（55%）都極具挑戰性。此外，大多數人提到該領域的道德風險及監管不足亦為十分棘手的問題。

《畢馬威2023年銀行業首席執行官展望》訪問了142位來自美洲、歐洲及亞洲不同地區、涵蓋各個銀行子行業的CEO，以了解他們對未來三年業務和經濟前景的看法。