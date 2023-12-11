仲量聯行：港人大灣區置業增　深圳、廣州及中山受捧

仲量聯行周一(11日)發表的《2023 大灣區住宅指南》指出，粵港澳大灣區11個城市於今年相繼調整樓市政策後，其中，香港樓市仍然疲弱，澳門則呈價跌量增的趨勢，至於內地大灣區城市出現局部輕微復甦的情況，而各地復甦步伐仍然緩慢，2024年大灣區各地樓價可能仍將面對下行壓力。

該行指，本港住宅市場受按息高企影響，年初短暫回暖後出現量價齊跌情況。10月住宅成交量按月下跌約25.8%，中小型住宅資本價格按月回落約1.7%。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如指，儘管10月施政報告放寬住宅印花稅，但未能為樓市注入動力。一手市場交投未見回升，在施政報告後的兩周內，主要新盤的首日出售率僅約24.6%，而在第三季推出的主要新盤的首日出售率約73.9%。

鍾預期，明年香港豪宅市場在高息及不良資產拋售壓力下，價格將進一步下調，惟租賃市場則受惠於本地租賃需求增加，以及非本地人才流入，市況及租金表現可望改善。

另方面，仲量聯行華南區研究部總監曾麗表示，大灣區內地城市樓市呈現局部輕微復甦趨勢，惟依然面對下行壓力，不過，值得注意的是通關、內地放寬限購令、樓價下跌及匯率變化等因素導致更多港人在大灣區內地城市置業，當中以深圳、廣州及中山為熱門地區。

事實上，港人購置內地住宅作自住的比例較疫情前上升。惠州、中山等地適宜養老度假的經濟型海景樓盤受到青睞。除了深圳口岸附近樓盤備受香港買家追捧外，隨着鐵路交通網絡更加便捷下，龍華、龍崗等樓價更低的北部地區也開始受到注意。

至於澳門樓市則受到高按揭息率及公營房屋顯著增加的影響下，成交量仍然低企。去年住宅成交量按年減少約50.6%後，今年首三季成交量與去年相若，市場表現低迷，在發展商減價促銷下，料全年成交量較去年微升。

該行澳門總經理唐偉樂指，該區11月調整樓市措施，包括減免印花稅、放寬豪宅按揭貸款比例等，有助於豪宅市場氣氛好轉。不過，由於明年實施的新政策下，購買800萬澳門元以下住宅的買家需要通過澳門金管局的貸款壓力測試指引，最高可獲七成按揭，較現行的最高九成及八成按揭為低，令部分發展商趕在新政前主動減價促銷，導致二手市場減價出售單位，住宅市場出現價跌量增的趨勢。明年樓價仍有下調壓力。