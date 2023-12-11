華人唔再掃！呢個亞洲國家變日本商業地產最大豪客...

外媒報道，日本寫字樓正吸引全球房地產投資資金。專家指，日本的寬鬆貨幣政策及穩定租務需求吸引投資者。與貨幣緊縮促樓市調整的美國紐約及英國倫敦等城市形成鮮明對比。

日本不動產研究所近日發表「國際不動產價格租金指數」，調查以亞洲各國和美國、英國及澳洲等15個主要城市作對象，每半年公布一次。

參考截至10月份的寫字樓售價，大阪較上次調查(4月份)上升2.1%，為眾多城市中升幅最大。自2022年10月以來，升幅已連續3次位居第一。其次是越南胡志明市，價格上升0.8%，東京上升0.6%。其餘城市寫字樓售價則下滑。

跌幅最大是紐約，價格下跌6.0%。其次是悉尼，下跌4.4%；倫敦下跌3.5%。北京跌2.9%，上海跌2.6%。

報告稱，日本與海外寫字樓行情不同是因為貨幣政策。歐美國家加息令房地產投資貸款成本增加，當地銀行的放貸態度亦嚴格，抑制房地產交易。而日本仍屬負利率。世邦魏理仕集團亞太研究主管Henry Chin形容：「這是日本房地產的黃金時期。」

值得注意的是，2023年上半年日本房地產的外國投資總額按年增45%。

仲量聯行日本資本市場研究總監Koji Naito稱：「2023年首季外國投資者數量按年增長100%。」

其中，新加坡主權財富基金GIC在首季斥資248.5億日圓(13.52億港元)收購了大阪的Kitahama Nexu大樓。4月，私募股權巨頭Blackstone以8億美元向GIC出售由日本六個倉庫組成的投資組合。另美國開發商Hines於東京和京都買入5棟多戶住宅，5年內將其資產淨值提高到10億美元。

數據顯示，截至10月2日，新加坡已成為日本商業地產跨國投資的主力，今年收購總額達30億美元。而美國對日本的投資達25.8億美元，加拿大則投資達10億美元，位居第三。