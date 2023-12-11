黃埔花園劈價近「2球」　三房戶呎價險守萬元關

樓市表現疲弱，業主大幅劈價求售，紅磡黃埔花園有套三房單位勁減192萬元，以950萬元售出，減幅逾兩成，成交呎價約10,398元，險守萬元關口。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，西灣河逸濤灣錄本月首宗成交，屋苑4座中層A室，實用面積約554方呎，兩房間隔，8月以1,300萬元放盤，終減至1,190萬元獲承接，呎價約21,480元。

●中原林志達表示，北角富澤花園富慧閣頂層連天台複式單位，實用面積約1,124方呎，三房連套房間隔，原叫價2,700萬元，終減至2,350萬元成交，呎價約20,907元。全屋苑只有8個複式單位，對上同類成交已要追溯至2012年。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園12期4座低層A室，實用面積約729方呎，三房連套房間隔，開價約950萬元，大幅減價192萬元，以758萬元成交，減幅超過兩成，呎價約10,398元。

●美聯張曉盈表示，西南九龍匯璽6座中層J室，實用面積約371方呎，一房間隔，成交價705萬元，呎價約19,003元。原業主於2019年10月以約769.2萬元購入單位，是次轉手帳面蝕約64.2萬元，貶值約8.3%。

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街115號中層B室，實用面積約572方呎，兩房間隔，原叫價638萬元，減價至562萬元沽出，呎價約9,825元。原業主早於1987年以約62萬元購入單位，持貨至今轉售帳面大幅獲利約500萬元，物業升值約8倍。

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新界區

●中原徐可志指出，馬鞍山新港城本月暫錄約3宗成交，屋苑L座高層8室，實用面積約551方呎，三房間隔望內園景，最初開價860萬元，累減約82萬元，以778萬元易手，呎價約14,120元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑錄本月首宗成交，單位為8座中層B室，實用面積約745方呎，三房間隔，開價約795萬元，議價後以760萬元易手，呎價約10,201元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋錦英苑D座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤1個月減價35萬元，以395萬元已補價自由市場價售出，呎價約9,850元。原業主於2015年8月以395萬購入物業，持貨8年帳面平手，蝕使費離場。

●美聯梁葦姮表示，大埔中心4期10座高層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，享開揚河景，單位一年多前以600萬元放售，先後多次減價，終獲區內首置客以530.68萬元承接，呎價約11,767元。

●中原余仲平指出，荃灣爵悅庭北爵軒高層F室，實用面積約452方呎，兩房間隔享開揚市景，今年8月初放盤價750萬元，11月初減至730萬元，議價後再減85萬元，以645萬元沽出，呎價約14,270元。

●利嘉閣周煇宏表示，荃灣映日灣3座中層A室，實用面積約690方呎，三房連套房間隔，原叫價1,250萬元，最終以1,188萬元成交，呎價約17,217元。原業主於2019年以約1,199.9萬元買入單位，現帳面損失約11.9萬元。

●美聯羅定康稱，將軍澳天晉1座高層E室，實用面積約617方呎，三房間隔，以1,050萬元成交，呎價約17,018元。原業主於2019年以1,150萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約100萬元或8.7%。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳居屋富寧花園3座低層G室，實用面積約452方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價約388萬元，呎價約8,584元。

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