新盤周一錄至少4宗終止買賣合約個案
2023年12月11日 21:39
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12月新盤成交量上升，惟取消交易個案亦同樣增加。周一(11日)錄至少4宗交易再未有進展或終止買賣合約個案。
●ONE INNOVALE-Bellevue特色戶呎價約20,730元
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周一(11日)以招標形式售出C座地下3室特色戶，實用面積274方呎，一房間隔，連204方呎花園，成交價568萬元，呎價約20,730元。
●旺角ONE SOHO於3日內沽4伙一房
信和置業(00083)及市建局等發展的旺角ONE SOHO，3日之內共錄得4宗成交，共涉2,591.49萬元。上述全屬高層一房戶，為實用面積320方呎的B7室，成交價為646.28萬及652.65萬元，呎價為20,196及20,395元。包括是日以646.28萬元售出26樓B7室，呎價20,196元。
●天榮站YOHO WEST首錄交易告吹
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周一(11日)出現首宗交易告吹。涉及的單位為第2A座41樓A6室，為實用面積303方呎，一房間隔，於本月2日的第一輪銷售中以412.56萬元售出，呎價約13,616元，買家當時以建築期付款計劃入市。目前該單位已於最新銷售安排中被剔除。
●油塘親海駅送旅遊禮券吸客
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周一(11日)公布將推出「親海駅聖誕新年親蜜假期」優惠。長江實業營業部經理陳詠慈表示，由本周五(15日) 起簽署臨時買賣合約購買價單單位的買家，將可獲贈總值12.8萬元的旅遊禮券，以隨意選購不同旅遊產品。項目僅餘最後10伙海景三房戶待售。
●土瓜灣站明雋平台特色戶呎價約24,038元
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周一(11日)錄得特色戶成交，項目的3樓A室，實用面積208方呎，開放式間隔，連109方呎平台，透過招標以約500萬元沽出，呎價約24,038元。據悉，買家來自將軍澳，鍾情單位設有特色平台。
●馬鞍山Silversands個別單位增4%現金回贈
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周一(11日)修訂價單1號，為第5A座1樓G室增加4%的提前成交現金回贈，該單位實用面積448方呎，兩房間隔，若購入上述單位的買家於簽署臨時買賣合約的日期後150日內付清樓價，可獲4%現金回贈，較其他單位僅1%回贈為多。
●九龍城匯賢閣周五招標賣1伙三房
樓齡約10年的九龍城匯賢閣，上載相隔8年半以來的首張銷售安排，落實本周五(15日)起招標發售8樓B室，單位實用面積621方呎，三房間隔。發售當日上午10時招標，上午11時隨即截標。
●觀塘Bal Residence錄首宗交易告吹
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，自減價後交投量略為增加，項目的5樓E室，實用面積340方呎，一房間隔，原本在本月2日以483.61萬元售出，呎價約14,224元，但最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。資料顯示，該盤提供156伙，自今年3月起開售，至今售出13伙，套現逾7,394萬元，現時平均成交呎價約16,669元。
●長沙灣睿峰單日錄兩宗成交
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(11日)連沽兩伙，共涉2,726.5萬元。包括東翼的32樓C室，屬實用面積489方呎的兩房單位，以1,707.3萬元，呎價約34,914元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH首錄交易告吹
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，亦原本在本月2日沽出1伙，為22樓C室，屬實用面積215方呎的開放式單位，成交價為390.15萬元，呎價約18,147元，惟交易最新都已顯示為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●大圍站柏傲莊III累錄約466宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周一(11日)錄得終止交易個案，涉及單位為1A座8樓C室，實用面積527方呎，兩房間隔，原本在2021年6月先後簽訂臨時買賣合約及正式合約以965萬元沽出，當時呎價約18,311元。該期數項目自公布拆卸重建後，至今累錄得約466宗終止買賣個案，佔成交量846宗約55%，涉及個案總成交金額逾69.7億元。