新盤周一錄至少4宗終止買賣合約個案

12月新盤成交量上升，惟取消交易個案亦同樣增加。周一(11日)錄至少4宗交易再未有進展或終止買賣合約個案。

●ONE INNOVALE-Bellevue特色戶呎價約20,730元

●旺角ONE SOHO於3日內沽4伙一房

●天榮站YOHO WEST首錄交易告吹

●油塘親海駅送旅遊禮券吸客

●土瓜灣站明雋平台特色戶呎價約24,038元

●馬鞍山Silversands個別單位增4%現金回贈

●九龍城匯賢閣周五招標賣1伙三房

樓齡約10年的九龍城匯賢閣，上載相隔8年半以來的首張銷售安排，落實本周五(15日)起招標發售8樓B室，單位實用面積621方呎，三房間隔。發售當日上午10時招標，上午11時隨即截標。

●觀塘Bal Residence錄首宗交易告吹

●長沙灣睿峰單日錄兩宗成交

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(11日)連沽兩伙，共涉2,726.5萬元。包括東翼的32樓C室，屬實用面積489方呎的兩房單位，以1,707.3萬元，呎價約34,914元。

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH首錄交易告吹

●大圍站柏傲莊III累錄約466宗終止交易