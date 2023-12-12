東方日報B1：中國市場上季走資936億　港股險守萬六

即使內地當局不斷推新措施穩定市場，但投資者不買單，外資持續流出中國市場，單是今年第三季流走的金額逾900億元，難怪中國資產持續受壓！恒生指數昨日更一度失守萬六點關，創13個月低位，連跌3個交易日，累失261點或1.59%。

恒生指數昨日低開185點，最多插362點，低見15,972點，完全回補去年11月遺留的上升裂口，之後跟隨內地A股回穩，收市報16,201點，跌132點或0.81%。國企指數收報5,532點，跌65點或1.17%；科技指數收報3,666點，跌39點或1.06%。全日成交987.85億元，港股通淨買入55.94億元。

事實上，外資持續撤出中國市場。外媒報道指，美國銀行全球投資策略(Bank of America Global Investment Strategy)衡量全球資金流動狀況的外國直接投資顯示，今年第三季國際投資者從中國撤出120億美元(約936億港元)，乃自2000年有紀錄以來首次資金淨流出。

報道又指，滬深股通的「北向資金」在今年第二季淨賣出27億元人民幣，第三季淨沽規模擴至801億元人民幣，同時連續6季超賣中國債券，自2022年初以來，外資累計減持1,100億美元的人民幣計價中國債券，反映外資認為在中國投資的風險已大過機會。

另外，香港銀行同業拆息(HIBOR)全線向下，隔夜拆息跌逾50點子，至3.81714厘。與樓按相關的一個月HIBOR連跌兩日，降3.29點子至5.4306厘，是12月6日後最低。一星期及兩星期拆息分別跌約12點子及約10點子，至4.5厘及4.7厘。