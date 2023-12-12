油企收購戰！西方石油斥120億收購CrownRock

外媒報道，西方石油公司已同意以120億美元收購「二疊紀盆地」石油生產商CrownRock，該企於德州西部二疊紀盆地米德蘭開發近10萬英畝的土地。根據美國能源資訊署(EIA)統計，2020年米德蘭生產美國15%的原油。

西方石油將發行91億美元的債券和約17億美元的普通股為此交易融資。另外，西方石油表示，將從明年開始將股利息從每股18美分提高到每股22美分。

CrownRock是二疊紀盆地最後的主要私人生產商之一，與 Endeavour Resources並列。該公司背後金主是私募股權公司Lime Rock Partners。

西方石油公司是美國第9大能源公司，市值為497億美元。巴菲特的波克夏控股擁有該公司約 26% 的股份。西方石油公司股價今年下跌 10%。

事情上，是次收購為不足兩個月內能源產業的第三筆重大交易。早前，埃克森美孚於10月宣布以約600億美元收購Pioneer，該企為米德蘭盆地最大的生產商；幾周後，雪佛龍同意以530億美元收購Hess。