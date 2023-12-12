林嘉麒：投資市場靜待美聯儲局議息結果

港股弱勢持續，恒生指數周一再創年內低位，一度跌穿16,000點水平，難得的只是穿了大位後跌幅收窄，收市重新站於萬六點以上，加上本周焦點多，短期要港股大彈似乎不太可能。本周有聯儲局、歐洲央行、英倫銀行等舉行議息會議，市場關注關於政策路徑前景的表述。

歐美等地12月製造業採購經理指數(PMI)即將公布，復甦進程引發關注。而美國財政部將進行370億美元的10年期債券拍賣和130億美元的20年期債券拍賣，期望不要太超買也不要反應冷淡，否則資金流出現極端波動，美元又會轉強，影響股市氣氛。

美股上周五高收，主要股指均錄得連續第6周上漲，標普500指數創今年盤中與收市新高，氣氛之強不用多言。事實上，美國11月非農就業數據和密歇根大學消費者信心調查資料顯示，投資者認為美國經濟有韌性、消費者的通脹預期降溫，提高了對經濟「軟着陸」的憧憬。美國國債孳息率走高，上周五美國10年期國債孳息率上升至4.231厘，30年期債息率漲至4.31厘。雖然經濟向好，債息回升是好事，但同時要小心持續上升會影響股市升勢。

美經濟前景恐過分樂觀

上周就業數據較難看清真實的情況，上周四公布的初次申領失業救濟金人數為22萬人，而持續申領失業金人數為186.1萬人，而上周三公布的美國11月ADP私人企業職位增幅低於預期，而上周二的報告顯示美國10月份職位空缺量下降至2021年以來的最低水平，因此說美國經濟向好其實有點誇張。

更重要的是，本周有今年最後一場議息會議，儘管聯儲局主席鮑威爾多次暗示，未來仍有可能進一步加息，但是市場已基本排除這種可能，更大膽認為首次降息預計將在明年夏季開始。似乎鮑威爾面臨艱巨任務去說服外界，就算他說降息短期並不在考慮範圍內，尤其是如果通脹數據延續下行趨勢的情況下，但要真正知道聯儲局官員想法，就惟有從今次聯儲局的季度經濟展望和點陣圖中尋找。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)