廖嘉豪：企業盈利續增　或推動日股明年創新高

花旗分析員對2024年日本股市基本持正面態度，東證指數2024年年終目標為2,800點，日經225指數2024年年終目標為39,000點。花旗分析員預測，東證指數每股盈利將在2025財年及2026財年持續增長。日圓疲軟對日股的好處在2025財年將逐漸減弱，減少日本企業每股盈利增長約6.5個百分點，但隨着全球經濟保持正增長，日本國內需求復甦及通脹環境下名義利潤上升，花旗分析員預計盈利增長將繼續支持日股表現。

按2026年財年每股盈利計算，花旗分析員對東證指數2024年年終目標2,800點反映市盈率為14.9倍。鑑於東證指數按未來12個月計算的市盈率在過去經濟復甦期間通常會擴張到16倍左右，因此日本股市來年有力創歷史新高，而屆時估值亦屬合理。

花旗分析員預計，對美國經濟擔憂和企業盈利的不確定性影響將拖累日本股市在2024年上半年回調，但下行空間有限，並預計隨着市場確認下半年強勁基本面趨勢而帶動日股上落區間上移。由於多種因素支持，花旗分析員預計日本經濟不會陷入負增長。支持因素包括重新開放推動的國內需求復甦、金融環境保持寬鬆、名義工資持續增長和進口通脹降溫導致實際工資回升，以及政府的一籃子支持經濟措施。

2023年日股升市由價值型股份推動，期間科技股調整(個別與人工智能相關的股票除外)令該板塊的市賬率與目前行業股本回報率(ROE)基本一致。由於預期科技行業從現在到2025 財年的盈利持續改善，而市場過去傾向提前部署科技股盈利復甦，以及宏觀經濟數據反映電子元件和設備庫存調整或已結束，花旗分析員預期日本科技股或會在2024年跑贏大市。就個別板塊而言，花旗分析員建議在未來6至12個月內增持資本物品、科技、金融和房地產板塊。