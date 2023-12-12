道指升157點　比特幣瀉近6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.07%，報104.09；港匯見7.8049；離岸人民幣(CNH)報7.1946；美元兌日圓處146.16；歐元報1.0765，英鎊報1.2553。金價處1,982.16美元。布油報76.1美元，紐油報71.39美元。比特幣挫5.9%，報4.12萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●道指收報36,404點，升157點或0.43%；標指收報4,622點，升18點或0.39%；納指收報14,432點，升28點或0.2%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,418點，升72點或0.44%。

●12月恒生指數夜期收報16,344點，升133點，高水143點，成交11,625張。

●紐約期油收報每桶71.32美元，升0.13%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.03美元，升0.25%。

●紐約期金收報每安士1,993.7美元，跌約1%。

●英國富時100指數收報7,544點，跌9點或0.13%；德國DAX指數收報16,794點，升35點或0.21%；法國CAC指數收報7,551點，升24點或0.33%。

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