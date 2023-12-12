港股向好 科網股撐市 友邦跌逾2%

港股升幅擴至超過100點，恒生指數企16,300點樓上。國企指數及科技指數齊漲約60點，主板成交300億港元。

大型科網股領漲，京東集團升2.3%；攜程升2%；阿里巴巴升1.6%；小米集團升1.8%；美團升1.3%。騰訊向閱文集團注入騰訊動漫，股價升0.4%；閱文則飆12%。

金融股普遍向上，招商銀行倒升1.4%；香港交易所升0.6%；中國平安升0.4%；工、中、建三大內銀股升不足0.4%；滙豐控股升0.3%。友邦保險跌2.1%，是表現最差藍籌。

醫藥股個別發展，翰森製藥飆5.8%；中國生物製藥彈1.2%；石藥集團靠穩。國藥控股及藥明康德跌1%；藥明生物跌1.2%。

李寧反彈4.1%，公司計劃回購不超過30億元股份。安踏體育升1.7%；特步國際升1.3%。

【09:20】港股好淡角力 京東集團彈1% 滙豐靠穩

港股開市靠穩，恒生指數升34點或0.21%，報16,236點；國企指數高開17點或0.32%，報5,550點；科技指數升19點或0.54%，報3,686點。

大型科網股窄幅上落，京東集團反彈1.2%；攜程升0.8%；阿里巴巴升0.3%；小米集團升0.1%；騰訊偏軟；美團跌0.4%。

金融股表現牛皮，香港交易所升0.5%；滙豐控股升0.3%；中國平安及工、中、建三大內銀股無起跌；招商銀行跌0.4%；友邦保險跌0.8%。