羅兵咸料港府本年度財赤1100億元　未來存在壓力

會計師樓羅兵咸永道預期，港府今個財政年度(2023/24年)將錄1,100億港元財政赤字，遠較港府估計的544億元為高。而截至明年3月底止，財政儲備將降至7,248億元，按年減少13%，相當於港府11個月的開支。

各大收入來源方面，該行料以賣地收入跌得最勁，因期內只賣出兩幅地皮，連累按年大跌47%至只有370億元。

至於佔政府收入11%的印花稅收入將減少至650億元，相關來源60%為股票印花稅，其餘40%為樓市印花稅。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥認為，港府財政狀況未來的確存在壓力，並不容易應對，但並非處於不健全狀況。

她又推算，於11月中下調股票印花稅後，並假設交易量無變動，降印花稅的影響佔港府總收入2%。至於樓市印花稅同期亦有調整，但認為在高息環境下港府可用「免息貸款」等措施，向特定人士提供優惠。

另該行建議，港府於2025年希望吸引至少200間家族辦公室落戶香港，不妨擴大適用於家族辦公室稅務優惠的指定資產類別，涵蓋數碼資產、葡萄酒、藝術品和收藏品等另類資產，並放寬對來自金融工具的固定收入，（現時債券利息收入不能逾5%），以符合稅務優惠的限制，提高本港稅制的競爭力；以及為家族辦公室近親提供居留權及兒女讀書津貼。

個人稅務方面，該行建議百分百寬減2022/23年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，每宗個案上限不少於港幣6,000元。被問及港府應否再派發消費券，該行直指不建議，不希望有關措施成為政府經常開支。

另他們認為港府宜加強大灣區内互相合作，並推出相應的友好稅務措施，尤其是把握與內地相關部門合作的機會，配合河套深港科技創新合作區的發展藍圖，促進創新科技人才和資源的流動，並探討為從事研發活動的新型稅務優化架構。