【高盛推介】騰訊低位繼續反彈 好淡倉部署
2023年12月12日 13:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(11日)曾跌穿300元關口，低見298.4元，但最終收市升約0.5%。今早(12日)繼續低位反彈，最高見310.4元。現報309.4元，升約0.7%。有券商料騰訊將於本周五推出的新遊戲《元夢之星》，首年收入可達50億至60億元人民幣，並給予「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四及上周五共錄得約640萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五錄得約430萬元資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。
騰訊購20417，行使價360.2元，2024年05月28日到期，實際槓桿7.7倍，中年期、輕微價外。
騰訊購19993，行使價380.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿9.2倍，價外、高槓桿。
騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.0倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊沽21345，行使價299.8元，2024年05月02日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，遠熊。
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