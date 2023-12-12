電動車泡沫爆破　9家初創公司市值蒸發87%

隨着不斷有新競爭者加入市場，電動車廠經營愈來愈困難，就連龍頭特斯拉(Tesla)及比亞迪等，都要減價促銷，不少車壇「新丁」更已倒閉或者奄奄一息。外媒統計9家電動車初創公司市值，發現相比2019至2021年高峰期，目前總市值竟蒸發了87%，電動車泡沫已宣告爆破！

報道涵蓋的9家電動車初創分別來自美國、歐洲及中國。其中美國的車廠包括Fisker、Rivian、Lucid、Canoo、Lordstown，以及生產電動卡車的Nikola，而中國代表為小鵬及蔚來，歐洲代表為瑞典北極星(Polestar Automotive)。據報，9家車廠市值一度達到4,700億美元(約3.66萬億港元)，但如今已縮至只有590億美元，即不及高峰期的13%。

由於9家公司主要是籌集市場資金來生產電動車，合共創業資金投入約460億美元。然而，過去一年合共售出42萬輛電動車，即每賣出一輛車涉及的成本約10萬美元。而該這42萬輛車，蔚來、小鵬及Rivian就佔了80%。市場預估，直至2024年，該9家公司收入將達到360億美元，而蔚來、小鵬及Rivian約佔當中的70%。換言之，另外6家車廠瓜分餘下的30%銷售收入，經營相當困難。由於投資者對無法獲利及產生自由現金流量的股票失去興趣，對大部分公司仍在燒錢的電動車產業來說，將是一大警號。

除了初創公司艱苦經營外，連Tesla、比亞迪及理想等已經賺錢的電動車大廠，獲利也不容易。報道指出，該3家車廠市值一度高達1.4萬億美元，現在也縮至9,000億美元，當中Tesla的市值已從1.2萬億美元降至7,700億美元。

就算傳統車廠，為了加入電動車領域去參與競爭，情況也不甚好過。福特、通用以及斯泰蘭蒂斯相繼推出電動車及建立電動車電池工廠，預計已投入數十億美元，因此該三大車廠的總市值，也由高峰期的4,250億美元降至2,200億美元，接近腰斬。