【高盛推介】蘋果公司回吐　窩輪點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美指昨日(11日)普遍造好，但蘋果公司(AAPL)則回吐，跌約1.3%，報193.18元。有報道指蘋果公司將於明年對iPad系列進行徹底改革，為不斷下滑的銷售提供動力，並將於明年3月推出。

觀察個股輪證資金流向，蘋果好倉於上周四錄得約40萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.3倍，低面值。

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