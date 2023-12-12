李惟宏：發生金融騙案不代表港監管制度有問題

金融騙案湧現，香港淪為詐騙之都，金融服務界高度關注事件。立法會金融服務界議員李惟宏強調，金融騙案是騙徒將詐騙包裝成金融投資產品，而非金融投資產品本身有缺陷，亦不代表本港監管制度出現問題，呼籲大眾在持牌機構進行交易，並對聲稱「低風險、高回報」的投資保持警覺，而金融服務業界未來會有更多合作，進行廣泛的投資者教育。

他指出，所有持牌機構均有官方應用程式、銀行戶口，若有人要求入帳至個人戶口，是「極之有可疑」，大眾不應入帳。在進行投資前，可在香港證監會網站查實相關平台是否領牌。儘管任何投資均有風險，但在持牌平台及機構交易，若遇上違反專業操守或交易條例，也有渠道申訴。

對於多宗虛擬資產平台涉嫌詐騙的事件於短期內出相繼出現，他相信，由於虛擬資產是新興的投資產品，一般大眾對其了解不深，令騙徒有機可乘，而香港證監會網站上有持牌名單、申請者名單、可疑名單等供查閱，建議投資者在投資前，可循名單查證相關平台是否領牌、是否有可疑等。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，港府未來在發債時可考慮利用代幣化發行(STO)，並讓散戶參與，以增加市民對相關產品的認知，同時期望政府將香港建設成「虛擬資產中心」非口號式的計劃，而是有實質的行動支持，讓金融市場有多元化產品供投資者選擇。

針對「倫敦金」騙案，香港貴金屬同業協會主席唐桂坤重申，倫敦金在市場具高知名度，因為被不法分子利用才成為詐騙產品，澄清所有經金銀業貿易場的交易，會有交易編碼，並可在金銀業貿易場查證，但是騙徒則沒有，建議大眾慎選機構。