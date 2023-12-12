野村：明年中國股票看漲20%　惟中長期挑戰仍多

野村亞太區股票策略師Chetan Seth表示，至少至明年首季仍看好中國股票，認為很多風險已經計入在中國股票，以該行目前給予明年MSCI中國指數的合理估值(fair value)為65，較現水平還有潛在20%升幅。他同時坦言中國在中長期面臨多項挑戰，視乎未來幾個月進展，他指這看法屆時可能再改變。

野村證券中國首席經濟學家陸挺相信，明年春季中國經濟或進一步放緩，他對未來兩季看法相對審慎，主要是服務業的積壓需求動力減退，而且房地產需要更多時間恢復，市民對於買樓信心未回復，發展商買地意欲低企，對經濟形成拖累，加上外部需求疲軟亦拖累出口表現。他亦指出，太陽板、電動車電池等原材料價格大跌，明年可能在相關行業的投資或放緩。

無論如何，野村預期亞洲股票明年有望跑贏，Chetan Seth表示，MSCI亞洲(除日本外)指數明年底目標為673，較現水平有9至10%的潛在升幅。

他之所以對亞洲股票前景樂觀，在於預期明年亞洲企業盈利強勁增長18%、預期資金流入情況大幅改善，以及半導體板塊持續復甦。

野村全球宏觀研究主管及全球市場研究部聯席主管蘇博文(Rob Subbaraman)補充，亞洲明年有望跑贏，部分原因乃美國的經濟前景黯淡，未有太多財政支持。

受惠半導體行業復甦，該行看好南韓股票，甚至多於台股，主要是前者估值較佳且政治風險「較低」。該行對日本股票看法同樣樂觀，給予明年底日經指數目標價為38,000點，提及更多環球資金流入日本股票，作為分散風險之選，相信繼續受惠。