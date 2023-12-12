富途：港股明年首季恐試低位　次季料回升

港股準備迎接第四年下跌，富途首席策略師陸秉鈞表示，市場已經計入內房相關因素，但恐怕還沒計入內地物價數據的負面影響。再者，恒指甚少由由年初跌至年尾，市場悲觀情緒難以快速扭轉，相信明年第一季仍有下試低位的可能，暫時支持區為15,000至16,000點，若跌破上年極點底位14,597點，恐怕下試更低水平。

他預期，明年恒指有望在第二、第三季回升，明年的轉機之一是美國聯儲局可能開始減息，以及市場調整對中國經濟活動的信心。他預期全年波幅5,100至7,300點，恒指低位區間料為14,000至15,000點，高位區間19,000至21,000點。