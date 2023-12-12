富途：港股明年首季恐試低位 次季料回升
2023年12月12日 15:04
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陸秉鈞
港股準備迎接第四年下跌，富途首席策略師陸秉鈞表示，市場已經計入內房相關因素，但恐怕還沒計入內地物價數據的負面影響。再者，恒指甚少由由年初跌至年尾，市場悲觀情緒難以快速扭轉，相信明年第一季仍有下試低位的可能，暫時支持區為15,000至16,000點，若跌破上年極點底位14,597點，恐怕下試更低水平。
他預期，明年恒指有望在第二、第三季回升，明年的轉機之一是美國聯儲局可能開始減息，以及市場調整對中國經濟活動的信心。他預期全年波幅5,100至7,300點，恒指低位區間料為14,000至15,000點，高位區間19,000至21,000點。
此外，富途高級策略師譚智樂表示，今年美股起初主要升幅集中在大型藍籌身上，但隨着減息預期出現，中小型股票亦開始追落後。在主題上，看好受惠人工智能(AI)發展的大型股份，包括蘋果公司(AAPL)和微軟(MSFT)。港股則以騰訊(00700)為首選。他又指，聯儲局減息預期難以導致美股出現大牛市，相反短期泡沫風險會有所增加，建議投資者留意長線債券如20年以上的債券ETF以及相對穩定的貨幣基金。