仲量聯行：明年港中小型住宅樓價料跌10%　勢返2016年水平

仲量聯行周二(12日)發表地產市場回顧及2024年展望，本港物業市場在高息及外圍經濟環境欠佳下，買家對入市抱觀望態度，導致下半年住宅市場更低迷，預計明年中小型住宅樓價下滑約10%，故建議政府宜出招，避免樓價進一步下滑影響經濟。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府減辣對樓市沒有任何幫助。發展商較以往更積極促銷樓盤，提供達雙位數的樓價折扣。而股市表現不濟對樓市產生滯後影響，據該行於1997年起的數據顯示，恒指走勢於過去26年大致與住宅樓價走勢相若，樓價在股市下行時未有逆市向上。故預期樓價將持續下跌，中小型住宅樓價將重返2016年的水平。

曾相信，政府計劃於未來5年興建39,100個資助房屋供出售，將影響私人住宅需求，樓價未來不會大幅反彈。至於來自內地的購買力也有限，並集中於豪宅市場。若下行走勢缺乏支持，明年一旦樓價再下跌一成，負資產數目料將升至約3萬宗水平。負資產數目上升及疲弱的樓市將對本港經濟增長及消費力帶來負面影響。

他建議，應全面撤銷冷卻樓市措施，並為首次置業年輕人提供無息貸款買樓、優先發展公屋，並訂立公營房屋及私人住宅的清晰界線，以及加快在現有住宅區的基建發展，尤其啟德發展區。

該公司指出，截止今年11月，中小型住宅樓價下跌約3.1%，重返2017年3月水平。同期豪宅價格下跌約4.1%。不過，由於置業人士轉買為租，加上人才及非本地家庭流入，豪宅租金回升約4.9%。惟住宅總成交量仍然低企，今年首10個月平均每月的成交量，較過去4年的平均成交量低約25%。

至於今年寫字樓租賃市場略見好轉，惟改善進度較預期緩慢，料明年整體甲級寫字樓租金亦將下跌約5至10%。另外，由於本港出境旅遊大幅超越訪港旅客數字，導致本地消費力流失，零售消費增長於今年下半年放緩，不過，核心區商舖租金已跌至低位，空置率也創疫情爆發以來新低，故預期2024年該類區域舖租會上升約5至10%。

該行港島商業部主管郭禮言預期，明年可望錄得更多大型寫字樓租賃成交。今、明兩年有多幢優質新商廈落成，需要多層商廈的租戶將有機會，從多幢優質商廈中選擇。大型租客也較小型租戶有租金折讓，租務條款將較以往更具彈性。

而該公司香港商舖部主管唐偉樂表示，展望明年，商舖市場將持續復甦。值得注意的是，自從一家國際品牌於香港舉行時裝表演活動後，部分國際品牌對港重拾信心，有意在港擴充。整體商舖市場而言，由於大部分核心街舖已租出，預期明年核心街舖的租金升可望上升，優質商場租金也會上升達約5%。

另外，該行香港資本市場執行董事鄧潔瑩指出，高息環境下，物業投資市場將持續受壓，投資者將會物色更具增值潛力的物業，並開拓新的物業類型，人才公寓將於2024年成為一個新興資產，預期商舖物業將跑贏大市，資本價格於明年可望上升達約5%，惟甲級寫字樓的資本值將下跌約5至10%

土地市場方面，該行估價諮詢部資深董事區建強則認為，政府應適時檢討土地政策，以緩解目前的僵局。他建議，政府可更頻繁檢討標準補地價額，宜調整為每6個月檢討，同時恢復勾地表機制，以及優先開發發展商有較大興趣的項目，減慢低迫切性的大型項目，如交椅洲人工島。