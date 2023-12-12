恒地林達民：明年推4個主要新盤　大埔、長沙灣項目先推

臨近年底，發展商開始籌備來年推盤大計。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門計劃2024年推出4個主要項目。其中，大埔美新里舊契單幢項目及長沙灣巴域街項目有望先推，紅磡BAKER CIRCLE全新期數項目最快第三季登場，而土瓜灣馬頭圍道項目則有機會年底推出市場。

林達民續稱，旗下啟德HENLEY PARK，開售至今累售277伙，套現約26億元，平均每伙成交價約930萬元，平均成交呎價約21,742元。由於已屆現樓，可以即買即住，會考慮引入更多優惠，以吸引人才輸入計劃來港的買家入市。同系的啟德THE HENLEY至今則累售591伙，套現約64億元，平均每伙成交價1,080萬元，平均成交呎價約28,333元。

為配合項目銷售部署，美聯物業為HENLEY PARK新買家提供置業優惠。該行住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至12月31日，首5名經該行購買上述項目的一手單位之買家，可獲贈價值約2萬港元的「五星級酒店豪華入伙宴」禮券，名額5位，優惠合共總值約10萬港元。他預料，12月一手交投可達1,200宗水平，按月大幅上升。