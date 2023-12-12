道期牛皮 比特幣反彈近2% 關注美通脹數據
2023年12月12日 16:36
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美匯指數報103.54；港匯見7.8080；離岸人民幣(CNH)報7.1894；美元兌日圓報145.52；歐元處1.0784；英鎊報1.2571。金價報1,986.2美元。油價升0.3%，布油報76.26美元，紐油處71.54美元。比特幣升1.8%至41,831美元。道指期貨升20點。
焦點數據：
21:30 美國11月消費物價指數
21:30 美國11月核心CPI(扣除食品及能源)
●恒生指數收報16,374點，升173點或1.1%，主板成交逾866億港元。翰森升7%，潤地升6%。
-小米反擊！稱華為余承東對「龍骨轉軸」技術作不實言論。
-富途：港股明年首季恐試低位，次季料回升。
-李惟宏：持牌券商未見減少，業界轉型拓資管業務。
-李惟宏：發生金融騙案不代表港監管制度有問題。
-股票分析師協會：成員不會自稱分析師並提供投資貼士。
-富途謝志堅：FINI啟用後暗盤交易出現資訊空白期。
-名創優品獲3名管理層成員增持。
-閱文收購騰訊動漫，股價曾飆15%。
-燕之屋收市險守招股價。
●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,003點，升12點或0.4%。
內地經濟：
●野村：明年中國股票看漲20%，惟中長期挑戰仍多。
●通縮累事！內地實際利率7年最高，阻經濟復甦。
●中國銀行間市場推中央債券借貸業務。
●內地據報召開中央經濟工作會議，商討明年增長目標。
香港經濟：
●「積金易」平台料明年次季開始轉移，涉1100萬個帳戶。
●羅兵咸料港府本年度財赤1100億元，未來存在壓力。
●財政部今在港增發100億元人民幣國債。
東西方角力：
●中國英國商會：過半在華英企明年投資取態保守。
●美商務部長重申不可對華出口最先進晶片，會大力調查。
外地經濟：
●惠譽：明年全球樓價增速料放緩，內地及日本恐下滑。
●IMF警告：經濟分裂恐致全球GDP減少達7%。
●野村料日明年初退出負利率政策，日圓屆時高見…
●「股神」又出貨！巴菲特再沽近5%惠普持股。
企業消息：
●電動車泡沫爆破，9家初創公司市值蒸發87%。
●中國快速時尚巨頭SHEIN據報擬轉往倫敦上市。
●受累旺季銷售弱，孩之寶將裁員1100人。
●甲骨文季度收入及指引齊遜預期，股價市後曾挫9%。