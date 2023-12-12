道期牛皮　比特幣反彈近2%　關注美通脹數據

2023年12月12日 16:36
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    美匯指數報103.54；港匯見7.8080；離岸人民幣(CNH)報7.1894；美元兌日圓報145.52；歐元處1.0784；英鎊報1.2571。金價報1,986.2美元。油價升0.3%，布油報76.26美元，紐油處71.54美元。比特幣升1.8%至41,831美元。道指期貨升20點。
    焦點數據：
    21:30 美國11月消費物價指數
    21:30 美國11月核心CPI(扣除食品及能源)
    ●恒生指數收報16,374點，升173點或1.1%，主板成交逾866億港元。翰森升7%，潤地升6%。
    https://reurl.cc/QZ8E92
    -小米反擊！稱華為余承東對「龍骨轉軸」技術作不實言論。
    -富途：港股明年首季恐試低位，次季料回升。
    -李惟宏：持牌券商未見減少，業界轉型拓資管業務。
    -李惟宏：發生金融騙案不代表港監管制度有問題。
    -股票分析師協會：成員不會自稱分析師並提供投資貼士。
    -富途謝志堅：FINI啟用後暗盤交易出現資訊空白期。
    -名創優品獲3名管理層成員增持。
    -閱文收購騰訊動漫，股價曾飆15%。
    -燕之屋收市險守招股價。
    ●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,003點，升12點或0.4%。
    https://reurl.cc/l73yVl
    內地經濟：
    ●野村：明年中國股票看漲20%，惟中長期挑戰仍多。
    ●通縮累事！內地實際利率7年最高，阻經濟復甦。
    ●中國銀行間市場推中央債券借貸業務。
    ●內地據報召開中央經濟工作會議，商討明年增長目標。
    香港經濟：
    ●「積金易」平台料明年次季開始轉移，涉1100萬個帳戶。
    ●羅兵咸料港府本年度財赤1100億元，未來存在壓力。
    ●財政部今在港增發100億元人民幣國債。
    東西方角力：
    ●中國英國商會：過半在華英企明年投資取態保守。
    ●美商務部長重申不可對華出口最先進晶片，會大力調查。
    外地經濟：
    ●惠譽：明年全球樓價增速料放緩，內地及日本恐下滑。
    ●IMF警告：經濟分裂恐致全球GDP減少達7%。
    ●野村料日明年初退出負利率政策，日圓屆時高見…
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    ●「股神」又出貨！巴菲特再沽近5%惠普持股。
    企業消息：
    ●電動車泡沫爆破，9家初創公司市值蒸發87%。
    ●中國快速時尚巨頭SHEIN據報擬轉往倫敦上市。
    ●受累旺季銷售弱，孩之寶將裁員1100人。
    ●甲骨文季度收入及指引齊遜預期，股價市後曾挫9%。