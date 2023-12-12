趙世存被取消董事資格令　為期3年

香港證監會在原訟法庭取得針對前創業板上市公司中國糖果前獨立非執行董事趙世存的取消資格令，未經法庭許可，趙氏不得擔任香港任何上市或非上市法團的董事，亦不得參與該等法團的管理，為期3年，並被命令繳付證監會在有關法律程序中的訟費。

證監會的調查發現，中國糖果的《2016中期報告》及《2016年報》對該公司的財政能力作出虛假及具誤導性的描述，該公司截至2016年6月30日及2016年12月31日的現金及銀行結餘分別被誇大87%及97%。

證監會指，中國糖果的前主席、行政總裁及財務總監參與及／或知道該公司曾偽造銀行及會計紀錄來掩飾財政能力被誇大一事，而包括趙世存在內的其他董事則在此事上曾疏忽職守。

法庭是在趙世存承認他未能發現財政能力被誇大和在履行其作為董事的職責時疏忽職守後，作出了上述取消資格令。他同時承認，他沒有注意到中國糖果委聘的內部監控顧問在該公司的庫務、現金管理及財務匯報職能方面所識別的潛在預警跡象。他亦承認，作為獨立非執行董事及審核委員會成員，他理應能夠但卻沒有監察、查訊及／或核實該公司的財務狀況。

雖然趙世存沒有參與中國糖果的日常業務營運，但他的疏忽對股東造成重大的傷害及損害，並令他們無法得知有關該公司真實財務狀況的資料。趙被取消資格的期限反映了其失當行為的嚴重性。

至於證監會針對其他中國糖果前高級管理層的法律程序，仍在進行中。