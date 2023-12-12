元朗ONE NORTH朗壹廣場獲港鐵等承租近18萬呎樓面

信和集團隨着政府最新發表的2023施政報告，「北部都會區」是香港未來發展的新引擎，位於元朗區的首個甲級寫字樓及商場綜合項目ONE NORTH朗壹廣場宣布最新的寫字樓租戶組合。

ONE NORTH朗壹廣場是元朗首個甲級寫字樓及商場綜合項目，由兩座樓高14層的寫字樓大樓及三層高的商場組成。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，ONE NORTH朗壹廣場作為新界西北區唯一全新甲級寫字樓和零售綜合體，集團積極招租，期待引入合適及優質租戶，為物業增值。喜見不少建設北部都會的企業開始查詢，成為推動區內經濟增長的關鍵力量，亦進一步提升ONE NORTH朗壹廣場作為北部都會區商業地標的地位。

蔡碧林續指，ONE NORTH朗壹廣場為發展北部都會區注入驅動力，現已推出餘下一座寫字樓，積極進行招商。憑藉ONE NORTH朗壹廣場獨特的優勢，她有信心可繼續吸納到重視成本效益、注重整體配套的優質企業進駐，未來會繼續目標吸納更多高等教育機構、創科、基建和物流企業入駐。