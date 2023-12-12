【東江水加價】未來3年供港水價年均52億　增幅較上份協議大

供港東江水協議每3年更新一次，第2年的基本水價大致是第1年和第3年的平均，52.59億元比2022年協議的基本水價加6.23%，增幅比2022年對2019年的2.98%顯著為高。不過，2019年對2016年的增幅也達到7.02%，因此今次加價並非特別厲害。

就2024至2026年3年期間之水量，粵投指，東江水的每年供水量上限8.2億立方米將會維持不變，最低每年東江水供水量為6.15億立方米，長遠而言，在2021年至2029年的9年間，年均東江水供水量不應少於7億立方米。如每年供水量需要超出預先協定的8.2億立方米上限，最終每年供水量上限為11億立方米。

港府計劃在現有協議於今年年底期滿前，與廣東省政府簽訂2024至2026年的協議。