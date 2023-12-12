【東江水加價】未來3年供港水價年均52億 增幅較上份協議大
2023年12月12日 17:34
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向香港供應東江水的粵海投資(00270)公布，根據香港立法會網站登載之公開資料，就2024年至2026年之香港供水協議之條款的文件已提呈立法會發展事務委員會，其中主要重點是，按每年供水量上限8.2億立方米，2024年至2026年的基本水價分別為51.3624億元、52.59億元及53.84億元。
供港東江水協議每3年更新一次，第2年的基本水價大致是第1年和第3年的平均，52.59億元比2022年協議的基本水價加6.23%，增幅比2022年對2019年的2.98%顯著為高。不過，2019年對2016年的增幅也達到7.02%，因此今次加價並非特別厲害。
就2024至2026年3年期間之水量，粵投指，東江水的每年供水量上限8.2億立方米將會維持不變，最低每年東江水供水量為6.15億立方米，長遠而言，在2021年至2029年的9年間，年均東江水供水量不應少於7億立方米。如每年供水量需要超出預先協定的8.2億立方米上限，最終每年供水量上限為11億立方米。
港府計劃在現有協議於今年年底期滿前，與廣東省政府簽訂2024至2026年的協議。
港府的水費是粵投重要現金流，2022年的營業額為49.47億元，為最大收入來源，達到21.32%。從投資角度而言，粵投的股息回報率優於「兩電一煤」——中電控股(00002)、港燈(02638)和中華煤氣(00003)，周二(12日)收市達11厘。