中央經濟會議：黨政機關要習慣過緊日子　規劃新稅制改革

中央經濟工作會議於12月11日至12日在北京舉行。

會議後公布，要規劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革。要規劃進一步全面深化改革重大舉措，為推動高品質發展、加速中國式現代化建設持續注入強大動力。深入實施國營企業改革深化提升行動，增強核心功能、提升核心競爭力。促進民營企業發展壯大，在市場准入、要素取得、公平執法、權益保護等方面落實一批措施。促進中小企業專精特新發展。加速全國統一大市場建設，並著力破除各種形式的地方保護與市場分割。有效降低全社會物流成本。

會議提出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分產業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。惟經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。

會議要求，積極的財政政策要適度加力、提質增效。要用好財政政策空間，提高資金效益與政策效果。優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障。合理擴大地方政府專案債券作為資本金範圍。落實結構性減稅降費政策，重點支持科技創新與製造業發展。嚴格轉移支付資金監管，嚴肅財經紀律。增強財政可持續性，兜牢基層「三保」底線。嚴控一般性支出。黨政機關要習慣過緊日子。

會議強調，明年要圍繞推動高品質發展，突顯重點，掌握關鍵，紮實做好經濟工作。持續有效防範化解重點領域風險。要統籌化解房地產、地方債務、中小型金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。積極穩健化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有權房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場順利健康發展。加速推動保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造等「三大工程」。完善相關基礎性制度，加速建構房地產發展新模式。