雲疊花園三房未補價435萬沽　持貨近5年仍蝕73萬

樓價下滑，各類住宅物業均出現蝕讓成交，大圍居屋雲疊花園未補價第二市場三房戶，最新以約435萬元售出，原業主於持貨不足5年帳面虧損約73萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城連錄兩宗樓價逾千萬元成交，其中恒星閣高層A室，實用面積約748方呎，減價約80萬元，以約1,310萬元成交，呎價約17,513元。原業主2016年7月持貨至今帳面獲利約45萬元或約3.6%，扣除使費料損手。另該盤逸天閣中層G室，實用面積約682方呎，以約1,120萬元售出，呎價約16,422元。

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島15座中層F室，實用面積約882方呎，四房連套房間隔，享全海景，以約1,480萬元成交，呎價約16,780元，較同類型單位2020年做價高位回落逾兩成。

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九龍區

●香港置業周栢達稱，奧運站帝峯‧皇殿8座中層A室，實用面積約1,278方呎，四房連雙套房間隔，3個月減價約412萬元，以約2,688萬元易手，呎價約21,033元，略低於市價。

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新界區

●盛世置業陳敬珍指出，大圍居屋雲疊花園5座中層B室，實用面積約591方呎，未補價第二市場成交價約435萬元，呎價約7,360元。原業主2019年2月以約508萬元購入單位，現轉售帳面虧損約73萬元，貶值約14.4%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山公屋耀安邨耀遜樓高層3室，實用面積約443方呎，兩房間隔望山景，放盤3個月減價約22萬元，已補價自由市場成交價約428萬元，呎價約9,661元。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢萬年街單號唐一樓單位，實用面積約691方呎，兩房間隔，望內園景，開價約425萬元，減價後以約400萬元成交，呎價約5,789元，較市價低約8%。

●中原劉德興表示，粉嶺居屋欣盛苑D座中層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約250萬元，減至約230萬元易手，呎價約5,736元。

●美聯李錦榮表示，東涌映灣園11座低層G室，實用面積約756方呎，三房設計，以735萬元獲承接，呎價約9,722元。原業主於2016年11月以640萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利約95萬元。

●中原丘漢偉指出，荃灣荃景花園4座中高層G室，實用面積約522方呎，三房連套房間隔，叫價約580萬元，減價約50萬元，以約530萬元沽出，呎價約10,153元。

●中原梁璟華指出，深井海韻花園2座中層D室，實用面積約632方呎，三房連套房間隔，放盤約兩個月，減價約42萬元，以438萬元沽出，呎價約6,930元。

●美聯李貫甡指出，青衣盈翠半島9座低層C室，實用面積約677方呎，三房連套房設計，以1,018萬元獲承接，呎價約15,037元。

●中原黃淑賢表示，青衣居屋偉景花園4座低層F室，實用面積約656方呎，三房連套房間隔，叫價約710萬元，放盤一個月減價約72萬元，以約638萬元沽出，呎價約9,726元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣青華苑B座極高層9室，實用面積約338方呎，原則一房間隔，已補價自由市場開價約307萬元，減價後以275萬元易手，呎價約8,136元。

●美聯羅定康表示，將軍澳蔚藍灣畔7座中層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以約708萬元獲承接，呎價約14,390元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳東港城5座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約608萬元成交，呎價約13,047元。屋苑現時有約99個放盤，入場費約650萬元起。

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