新界項目周六第三輪銷售　發展商推聖誕優惠吸客

新界上車盤銷情理想，最新公布周六(16日)作第三輪銷售，以價單形式發售280伙。聖誕將至，陸續有發展商推出應節的置業優惠吸引買家。

●天水圍YOHO WEST周六第三輪賣280伙

●恒基林達民: 旗下部門明年計劃推4盤

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門計劃2024年推出4個主要項目。其中，大埔美新里舊契單幢項目及長沙灣巴域街項目有望先推，紅磡BAKER CIRCLE全新期數項目最快第三季登場，而土瓜灣馬頭圍道項目則有機會年底推出市場。

●屯門飛揚第1期推聖誕新年優惠

●啟德維港1號單日沽3伙 共涉逾3,683萬元

●觀塘凱滙第2期為指定1戶減價及增優惠

●啟德HENLEY PARK夥美聯推優惠吸客

●啟德MONACO ONE兩房終止交易

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周二(12日)錄得1宗終止交易，涉及單位為2A座19樓F室，屬實用面積444方呎的兩房單位，原本在2021年11月以1,035萬元售出，當時呎價約23,311元。

●西南九龍維港滙II特色戶終止交易