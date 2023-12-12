新界項目周六第三輪銷售 發展商推聖誕優惠吸客
2023年12月12日 21:57
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新界上車盤銷情理想，最新公布周六(16日)作第三輪銷售，以價單形式發售280伙。聖誕將至，陸續有發展商推出應節的置業優惠吸引買家。
●天水圍YOHO WEST周六第三輪賣280伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周二(12日)上載最新銷售安排，落實周六(16日)作第三輪銷售，以價單形式發售280伙。即將發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價介乎321.73萬至895.08萬港元，折實呎價介乎10,569至15,776元。是日最新以807.3萬元沽出2B座39樓B3室，實用面積468方呎兩房，呎價為17,250元。
●恒基林達民: 旗下部門明年計劃推4盤
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門計劃2024年推出4個主要項目。其中，大埔美新里舊契單幢項目及長沙灣巴域街項目有望先推，紅磡BAKER CIRCLE全新期數項目最快第三季登場，而土瓜灣馬頭圍道項目則有機會年底推出市場。
●屯門飛揚第1期推聖誕新年優惠
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周二(12日)更新價單，推出「聖誕新年購物『雙』重賞」優惠。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，由本周六(16日)至明年1月21日期間，簽署臨時買賣合約購買指定兩房或指定三房的買家，可分別獲贈總值2萬港元或3萬港元的電子支付工具積分及一田超市禮券。
●啟德維港1號單日沽3伙 共涉逾3,683萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周二(12日)連沽3伙，成交價介乎859.9至955.2萬元，合共涉及逾3,683萬元。包括2A座27樓B室，實用面積766方呎，屬三房一套連工人套間隔，成交價1,868.8萬元，呎價約24,397元。
●觀塘凱滙第2期為指定1戶減價及增優惠
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，周二(12日)更新價單，將5座43樓K室的定價下調約0.6%，並加設優惠。該單位屬實用面積468方呎的一房戶，定價原為1,379.4萬，減價7.97萬元至1,371.43萬元。價單為該單位提供「尊尚180天付款計劃」，享4.5%折扣。連同其他基礎折扣共25.5%，合計最高折扣約30%，折實價約960萬元。該戶買家可認購1個指定車位，發展商安排周六(16日)出售該單位。
●啟德HENLEY PARK夥美聯推優惠吸客
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，開售至今累售277伙，套現約26億元，平均每伙成交價約930萬元，平均成交呎價約21,742元。為配合項目銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至12月31日，首5名經該行購買上述項目的一手單位之買家，可獲贈價值約2萬元的「五星級酒店豪華入伙宴」禮券。
●啟德MONACO ONE兩房終止交易
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周二(12日)錄得1宗終止交易，涉及單位為2A座19樓F室，屬實用面積444方呎的兩房單位，原本在2021年11月以1,035萬元售出，當時呎價約23,311元。
●西南九龍維港滙II特色戶終止交易
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，新近錄得終止交易個案，涉及單位為第6座2樓A室特色戶，實用面積751方呎，三房連多功能房間隔，連406方呎平台，原本於2022年10月以1,990萬元售出，當時呎價約26,498元，交易顯示已於周一(11日)終止。