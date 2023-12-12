美股個別發展　紐約期油跌逾3%

正當美國聯儲局開始今年最後一次議息之際，美國勞工部公布，11月份當地消費物價指數(CPI)按年漲3.1%，撇除食品及能源後的核心CPI按年4%，雙雙符合市場預期。美股周二早段個別發展，道指升11點，報26,410點；標指跌6點，報4,616點；納指跌8點，報14,423點。

紐約原油期貨按日跌逾3%，見每桶69.01美元。

個股消息方面，孩之寶眼見其玩具的銷情在假期購物旺季偏軟，擬解僱1,100人，等於今年較早前總人手的17%，內部通告還提到「近期的逆風勢延續至2024年」，拖累股價早段瀉●%。

券商Wedbush豪言蘋果公司（Apple Inc.）市值明年突破4萬億美元，指調查後發現，就算iPhone在內地所面對的競爭或有所加劇，不見得iPhone在亞洲的需求減弱，預料明年全球發貨2.3億至2.4億部，更謂服務收入部門估值1.5萬億至1.6萬億美元。Apple股價早段跌不足1%。

甲骨文截至11月底止季度雲服務相關收入按年升25%，低於公司預期，本財季收入增長指引為6至8%，亦不及市場預期，股價瀉9%。