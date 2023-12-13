鄭勤龍：港股短線上落波動大

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風雷益》變《山雷頤》之中。在易經，「雷」代表着盛壯的動力，帶有振奮或震驚之意，今「益」卦和「頤」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或須慎防忽上忽落的情況，而且波幅或會相當大。

承接上周預示港股仍未見底，就算有反彈亦唔夠力的《水澤節》變《澤地萃》，恒指上周三(6日)在16,311點開市，當日指數曾反彈至16,600點後便轉勢回吐，於本周一（11日）指數最低曾見15,972點後始現反彈，昨日大市升了173點，收報16,374點，可說已應驗了就好像盛滿的水杯一樣，如再繼續倒水便會滿瀉的「節」卦卦象。

「益」卦的古文為水在皿上，象徵水滿溢之意，引申為增益，在易經中，「損」卦和「益」卦是相反而相成的，所以《序卦傳》曰:「損而不已必益，故受之以《益》。」大意是指，當損無可損之時，便是益的開始，引伸為反彈。

而「頤」卦的卦象則有動而止之意，告戒君子一舉一動都要知道適可而止，引申為休養生息。故此綜合了卦象和基本分析，指數短期內的走勢或於特定的區界內上下波動居多。

玄學金融家 鄭勤龍