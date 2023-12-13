陳錦興：投資者觀望　年底大規模粉飾櫥窗機會微

中外運是招商局集團物流業務統一運營平臺和統一品牌。據Armstrong & Associates, Inc.最新發布的榜單，中國外運貨運代理服務居全球第五，全球協力廠商物流居全球第六。中國外運以打造世界一流智慧物流平臺企業為願景，並形成了以專業物流、代理及相關業務、電商業務為主的三大業務板塊。

中國外運首三季度業績，按中國會計準則，實現營業收入728億元人民幣(下同)，按年下降9.9%。歸屬股東淨利潤32億元，倒退11.6%，每股收益43.01分。主要業務量數據方面，專業物流及代理及相關業務表現平穩，電商業務增長突出，跨境電商物流 2.51 億票，按年增12.5%，物流電商平台180.1萬標準箱，按年增86.4%。

雖然內地經濟反覆，但物流業保持較高活躍度。11月中國物流業景氣指數為53.3，按月回升0.4個百分點。物流業景氣指數繼續保持擴張態勢，反映物流活躍度有所提升。

這輪強勁升勢，反映市場正憧憬其跨境電商業務的快速增長，現價估值為5倍市盈率及7厘息率，具吸引力。因短線升勢急，或有整固，惟中線前景值得看好，建議候3.0港元吸納，上望阻力位3.5元，跌破支持位2.7元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)