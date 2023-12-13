陳樂怡：港股欠催化劑　弱勢未改

內地召開政治局會議，提出「以進促穩，先立後破」，市場解讀為將加大逆周期和跨周期措施以達致短期經濟回穩，與此同時加快經濟轉型來實現長遠穩定發展。傳統上，政治局會議為中央經濟工作會議的前奏，而外媒報道中經會已於周一開始，並討論2024年經濟增長目標，惟以往年度經濟增長目標大多待兩會才公布。儘管目前市場對強力政策加碼的期望不高，但有關明年的經濟工作部署料會影響後市表現。

另外，美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布議息結果，上周的11月非農就業數據意外強勁，令市場對聯儲局最早於明年3月減息，年內累減1.25厘的預期受到挑戰。因此，聯儲局對於明年的經濟展望及利率前瞻將會是市場焦點。預計投資者短期趨向觀望內地經濟政策走向及聯儲局議息結果，尤其留意聯儲局有機會潑冷水。港股短期未見催化劑，整體弱勢格局不變。

閱文收購利好作用短暫

雖然閱文於融入AIGC方面存在憧憬空間，惟短期變現效益有待顯現，加上公司上半年付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入按年下跌，在消費意欲偏向審慎的背景下，付費閱讀作為可選消費，相信會拖慢復甦進展；而版權營運業務則繫於IP衍生品的推出時間。因此，預期收購消息只能帶來短期股價刺激作用，後續視乎公司業績的實質改善。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)